Mattia Furlani in lizza per il miglior atleta europeo dell’anno! Sfida titanica con un primatista mondiale

Mattia Furlani si trova in lizza per il premio di miglior atleta europeo dell’anno. Il Campione del Mondo di salto in lungo (in versione indoor e outdoor) si trova nel terzetto che si giocherà il titolo in occasione della cerimonia dei Golden Tracks, i cosiddetti Oscar dell’atletica continentale. Il bronzo olimpico di Parigi 2024, capace di diventare il più giovane di sempre a fregiarsi dell’oro iridato in questa specialità, sarà ora atteso da una sfida improba.

Inutile negare che il più accredito per il riconoscimento sia lo svedese Armand Duplantis, Campione del Mondo di salto con l’asta e primatista mondiale con 6.30 metri. Il terzo incomodo è il francese Jimmy Gressier, che a Tokyo ha trionfato a sorpresa sui 10.000 metri e poi ha conquistato anche il bronzo sulla mezza distanza. Il vincitore verrà svelato in occasione della cerimonia in programma il prossimo 25 ottobre a Batumi (Georgia).

Il giovane laziale, capace di firmare il personale di 8.39 metri in occasione della quinta prova nella capitale giapponese (misura con cui è balzato dal quarto al primo posto) e che in questa stagione è stato anche argento agli Europei in sala e secondo alle finali di Diamond League, era stato premiato come Rising Star dell’atletica europea nel 2023.

Sul fronte femminile, invece, Nadia Battocletti è rimasta fuori dalla top-3: l’argento mondiale dei 10.000 e bronzo iridato dei 5.000 metri non rientra tra le migliori tre, a contendersi il premio saranno la spagnola Maria Perez, l’olandese Femke Bol e la svizzera Ditaji Kambundji (rispettivamente Campionesse del Mondo di 20-35 km di marcia, 400 ostacoli e 100 ostacoli).