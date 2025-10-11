Femke Bol lascia i 400 hs e cambia specialità! Nuova distanza per inseguire l’oro olimpico: rivoluzione nell’atletica

Femke Bol ha deciso di cambiare specialità. Notizia di notevole impatto nell’universo dell’atletica, visto che stiamo parlando di uno dei volti simbolo in campo internazionale. La fresca Campionessa del Mondo dei 400 ostacoli, nonché bronzo nella medesima specialità alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha optato per un radicale cambio di carriera: dalla prossima stagione si sposterà sugli 800 metri! Dal giro della morte con barriere alla doppia tornata di pista, una delle distanze più nobili e ricca di storia

La 25enne olandese, che detiene il record europeo dei 400 hs (50.95), nonché il primato mondiale dei 300 ostacoli (36.86) e dei 400 metri indoor (49.17), ha comunicato la propria intenzione attraverso un video pubblicato sui suoi account social. Il suo fisico longilineo e un passo da vera velocista potrebbero davvero permetterle di fare saltare il banco, anche se c’è tutto l’aspetto legato alla resistenza che attende una verifica concreta sul campo.

La nativa di Amersfoort, pilastro anche delle staffette (oro con la mista e argento con il quartetto di genere ai Giochi di Parigi 2024), inizierà così il cammino che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.. Una scelta probabilmente legata anche all’incognita Sydney McLaughlin: la primatista mondiale dei 400 ostacoli si è cimentato in stagione sui 400 metri piani e ha conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali rasentando il record del mondo, ma magari prossimamente tornerà all’ovile e non sarà semplice batterla.

Con la presenza della statunitense sarebbe difficile ambire all’agognato oro olimpico individuale e da qui il cambio di Femke Bol, che sugli 800 metri incrocerà le britanniche Keely Hodgkingon e Georgia Hunter-Bell e la ricca pattuglia africana.