Marco Bezzecchi: “Non mi sono arreso e ho dato tutto quello che avevo per prendermi questa Sprint”

Un super Marco Bezzeccchi in questo week end di Mandalika (Indonesia), tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito asiatico, il pilota dell’Aprilia ha dominato questo sabato, conquistando la pole-position e facendo sua la Sprint Race, dopo che uno start infelice aveva fatto pensare che non sarebbe stato possibile centrare quest’obiettivo.

Casa di Noale che ha potuto festeggiare il podio di Raul Fernandez col Team Trackhouse (terzo al traguardo), a certificare quanto la moto italiana si sia ben trovata questa pista. In piazza d’onore lo spagnolo Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), che pensava di avere la vittoria in pugno, ma poi nell’ultima tornata si è dovuto arrendere alla superiorità di Bezzecchi.

“Dobbiamo capire cosa è accaduto in partenza perché ho perso tanto tempo. Poi avevo un gran passo, ma non pensavo di poter vincere per le posizioni che avevo perso. Aldeguer aveva un grande vantaggio e stava andando forte. Io non mi sono arreso e ci ho messo tutto quello che avevo nell’ultimo giro per prendermi questa vittoria“, ha dichiarato a caldo il centauro italiano.

Ai microfoni di Sky Sport ha aggiunto: “Al via non so cosa sia accaduto. Quando ho lasciato la frizione, la moto si è mossa lentamente. Dobbiamo verificare. Sapevo poi di avere una chance alla fine in curva-10, perché stavo guadagnando tanto. Sono andato deciso e mi è venuto bene. In curva-12 Aldeguer mi si è ributtato dentro e in qualche modo ho tenuto. Ora dobbiamo rimanere concentrati e continuare a lavorare così“.