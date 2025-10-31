Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Atletica

Maratona New York 2025: i vip annunciati in gara, spicca qualche noto attore

Pubblicato

5 minuti fa

il

Per approfondire:
Maratona New York
Maratona New York / Lapresse

La Maratona di New York 2025 regalerà sicuramente grandi emozioni ai 50000 podisti pronti per affrontare i durissimi 42 km del tracciato lungo i cinque quartieri principali della Grande Mela che porteranno al traguardo posto a Central Park. Si preannuncia grande spettacolo per le strade della metropoli statunitense nella giornata di domenica 2 novembre e ci saranno anche tanti vip che si cimenteranno nello sforzo, nella maggior parte dei casi in sostegno di alcune associazioni.

Anthony Ramos è un attore di Broadway, che ha recitato nel cast originale di Hamilton. Il cantante e cantautore di Brooklyn è allenato dalla campionessa della Maratona di Boston 2018 Des Linden, che ha anche in programma di correre al fianco di Ramos al suo debutto. Ben Gibbard e Dave Depper sono i compagni di band dei Death Cab for Cutie e Postal Service e correranno a sostegno di Protect Our Winters, un’organizzazione no-profit ambientale.

Claire Holt, che interpretava Emma nello show H2O, è una presenza fissa sulla scena delle maratone. Oliver Phelps, attore britannico che ha ricoperto il ruolo George Weasley nei film di Harry Potter e ora conduce Harry Potter: Wizards of Baking, farà il suo debutto in maratona raccogliendo fondi per la Matt Hampson Foundation, che sostiene i giovani atleti che affrontano gravi infortuni.

N.O.R.E. (Noreaga), conduttore del podcast Drink Champs e artista hip hop del Queens, ha in programma di competere con la sua squadra di corsa Run Champs. Jordan Litz, attore di Broadway, sta raccogliendo fondi per Broadway Cares/Equity Fights AIDS, organizzazione no-profit che fornisce assistenza sanitaria, consulenza e pasti ai malati.

Phil Keoghan, conduttore di The Amazing Race, intende correre la sua prima maratona a sostegno di Back on My Feet, un’organizzazione no-profit che introduce i senzatetto alla corsa e ad altri sbocchi per il fitness. Al via anche ex star di Bachelor e Love Island. Di seguito la lista dettagliata dei vip in gara annunciata dagli organizzatori della Maratona di New York 2025.

VIP MARATONA NEW YORK

  • Anthony Ramos – Attore
  • Oliver Phelps – Attore e personaggio televisivo; a sostegno di The Matt Hampson Foundation
  • Ben Gibbard e Dave Depper – Compagni di band dei Death Cab for Cutie e The Postal Service; a sostegno di Protect Our Winters
  • Joey Graziadei – Star di “The Bachelor” e “Dancing with the Stars”
  • Tyler Cameron – Star di “The Bachelorette”, corre con la fidanzata Tate Madden
  • Matt James – Star di “The Bachelor” e imprenditore; Team Mastercard
  • Zac Clark – Star di “The Bachelorette”; a sostegno della sua organizzazione benefica Release Recovery
  • Joe Amabile – Star di “The Bachelorette”; a sostegno di Release Recovery
  • Tanner Courtad – Star di “The Bachelorette”
  • Bryan Arenales – Star di “Love Island USA”
  • Nic Vansteenberghe – Star di “Love Island USA”; Team Strava
  • Elan Bibas – Star di “Love Island USA”; Team TAG Heuer
  • Alexi Pappas – Corridore olimpico; Team TAG Heuer
  • Carl Radke – Personaggio televisivo e imprenditore; a sostegno di Release Recovery
  • Phil Keoghan – Personaggio televisivo e conduttore di “The Amazing Race”; a sostegno di Back on My Feet
  • Claire Holt – Attrice; Team Maybelline
  • Chloe Lukasiak – Personaggio televisivo e attrice; Team Maybelline
  • Olivia Maher – Creator digitale; Team Maybelline
  • Tayshia Adams – Conduttrice televisiva; Team Maybelline
  • Christine Doan – Creator digitale e imprenditrice; Team Maybelline
  • Isabelle Glasgow Jensen – Creator digitale e imprenditrice; Team Maybelline
  • Karen Sarahi Gonzales – Creator digitale e imprenditrice; Team Maybelline
  • Lauren Ridloff – Attrice; Team New Balance
  • Nev Schulman – Conduttore di “Catfish: The TV Show”; a sostegno di Achilles International
  • Laura Perlongo – Moglie di Nev Schulman
  • Alex Cora – Manager dei Boston Red Sox
  • Sam Judge – Moglie dell’All-Star dei New York Yankees Aaron Judge; a sostegno di KultureCity
  • N.O.R.E. – Rapper, attore e personalità dei media
  • Cole Cook – Regista e imprenditore; a sostegno di Keep a Child Alive, co-fondata dalla sorella Alicia Keys
  • Patina Miller – Star di Broadway vincitrice di un Tony Award e attrice
  • Merle Dandridge – Star di Broadway e attrice; a sostegno di Broadway Cares/Equity Fights AIDS
  • Jordan Litz – Star di Broadway e attore; a sostegno di Broadway Cares/Equity Fights AIDS
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità