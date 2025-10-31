Atletica
Maratona New York 2025: i vip annunciati in gara, spicca qualche noto attore
La Maratona di New York 2025 regalerà sicuramente grandi emozioni ai 50000 podisti pronti per affrontare i durissimi 42 km del tracciato lungo i cinque quartieri principali della Grande Mela che porteranno al traguardo posto a Central Park. Si preannuncia grande spettacolo per le strade della metropoli statunitense nella giornata di domenica 2 novembre e ci saranno anche tanti vip che si cimenteranno nello sforzo, nella maggior parte dei casi in sostegno di alcune associazioni.
Anthony Ramos è un attore di Broadway, che ha recitato nel cast originale di Hamilton. Il cantante e cantautore di Brooklyn è allenato dalla campionessa della Maratona di Boston 2018 Des Linden, che ha anche in programma di correre al fianco di Ramos al suo debutto. Ben Gibbard e Dave Depper sono i compagni di band dei Death Cab for Cutie e Postal Service e correranno a sostegno di Protect Our Winters, un’organizzazione no-profit ambientale.
Claire Holt, che interpretava Emma nello show H2O, è una presenza fissa sulla scena delle maratone. Oliver Phelps, attore britannico che ha ricoperto il ruolo George Weasley nei film di Harry Potter e ora conduce Harry Potter: Wizards of Baking, farà il suo debutto in maratona raccogliendo fondi per la Matt Hampson Foundation, che sostiene i giovani atleti che affrontano gravi infortuni.
N.O.R.E. (Noreaga), conduttore del podcast Drink Champs e artista hip hop del Queens, ha in programma di competere con la sua squadra di corsa Run Champs. Jordan Litz, attore di Broadway, sta raccogliendo fondi per Broadway Cares/Equity Fights AIDS, organizzazione no-profit che fornisce assistenza sanitaria, consulenza e pasti ai malati.
Phil Keoghan, conduttore di The Amazing Race, intende correre la sua prima maratona a sostegno di Back on My Feet, un’organizzazione no-profit che introduce i senzatetto alla corsa e ad altri sbocchi per il fitness. Al via anche ex star di Bachelor e Love Island. Di seguito la lista dettagliata dei vip in gara annunciata dagli organizzatori della Maratona di New York 2025.
VIP MARATONA NEW YORK
- Anthony Ramos – Attore
- Oliver Phelps – Attore e personaggio televisivo; a sostegno di The Matt Hampson Foundation
- Ben Gibbard e Dave Depper – Compagni di band dei Death Cab for Cutie e The Postal Service; a sostegno di Protect Our Winters
- Joey Graziadei – Star di “The Bachelor” e “Dancing with the Stars”
- Tyler Cameron – Star di “The Bachelorette”, corre con la fidanzata Tate Madden
- Matt James – Star di “The Bachelor” e imprenditore; Team Mastercard
- Zac Clark – Star di “The Bachelorette”; a sostegno della sua organizzazione benefica Release Recovery
- Joe Amabile – Star di “The Bachelorette”; a sostegno di Release Recovery
- Tanner Courtad – Star di “The Bachelorette”
- Bryan Arenales – Star di “Love Island USA”
- Nic Vansteenberghe – Star di “Love Island USA”; Team Strava
- Elan Bibas – Star di “Love Island USA”; Team TAG Heuer
- Alexi Pappas – Corridore olimpico; Team TAG Heuer
- Carl Radke – Personaggio televisivo e imprenditore; a sostegno di Release Recovery
- Phil Keoghan – Personaggio televisivo e conduttore di “The Amazing Race”; a sostegno di Back on My Feet
- Claire Holt – Attrice; Team Maybelline
- Chloe Lukasiak – Personaggio televisivo e attrice; Team Maybelline
- Olivia Maher – Creator digitale; Team Maybelline
- Tayshia Adams – Conduttrice televisiva; Team Maybelline
- Christine Doan – Creator digitale e imprenditrice; Team Maybelline
- Isabelle Glasgow Jensen – Creator digitale e imprenditrice; Team Maybelline
- Karen Sarahi Gonzales – Creator digitale e imprenditrice; Team Maybelline
- Lauren Ridloff – Attrice; Team New Balance
- Nev Schulman – Conduttore di “Catfish: The TV Show”; a sostegno di Achilles International
- Laura Perlongo – Moglie di Nev Schulman
- Alex Cora – Manager dei Boston Red Sox
- Sam Judge – Moglie dell’All-Star dei New York Yankees Aaron Judge; a sostegno di KultureCity
- N.O.R.E. – Rapper, attore e personalità dei media
- Cole Cook – Regista e imprenditore; a sostegno di Keep a Child Alive, co-fondata dalla sorella Alicia Keys
- Patina Miller – Star di Broadway vincitrice di un Tony Award e attrice
- Merle Dandridge – Star di Broadway e attrice; a sostegno di Broadway Cares/Equity Fights AIDS
- Jordan Litz – Star di Broadway e attore; a sostegno di Broadway Cares/Equity Fights AIDS