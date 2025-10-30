Atletica
Maratona New York 2025, il percorso tra le strade della Grande Mela
Nella giornata di domenica 2 novembre andrà in scena la 54ma edizione della Maratona di New York, valevole come settima e ultima Major della stagione post-olimpica. Ancora pochi giorni di attesa dunque in vista di una delle 42,195 km più importante e iconiche al mondo, che si appresta ad accogliere oltre 50.000 runners tra le strade della Grande Mela.
Il percorso della New York City Marathon comincia a Staten Island, con partenza a Fort Wadsworth e subito il momento magico dell’attraversamento del Ponte di Verrazzano in cui viene affrontata una salita iniziale di 60 metri nel primo chilometro e mezzo seguita da una lunga discesa. Dopo i primi 3 km si procede verso Brooklyn fino alla mezza maratona, con un terreno quasi completamente piatto ed una sola leggera salita verso Williamsburg tra il 10° ed il 13° km.
La corsa passa poi dal Queens salendo sul Queensboro Bridge, uno dei momenti più delicati della gara: 1,3 km di salita (40 metri di dislivello) seguiti da circa un chilometro di discesa ripida in direzione Manhattan. Dopo il 25° chilometro si entra sulla First Avenue con un leggero falsopiano, mentre tra il 32° ed il 35° i runners attraversano il Bronx con due ponti brevi ma impegnativi.
Successivamente arriva la Fifth Avenue, una salita quasi invisibile di 1,6 chilometri con una lieve pendenza costante (25 metri di dislivello). Dopo la 90th Street ecco l’ingresso a Central Park, con gli ultimi 4000 metri di saliscendi fino al traguardo.