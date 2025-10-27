Maratona New York 2025: programma, orari, tv, streaming

Domenica 2 novembre si terrà la Maratona di New York 2025, valevole come settima e ultima Major della stagione. Le strade della megalopoli statunitense accoglieranno circa 50mila atleti (il record assoluto è del 2024 con 55.642 partecipanti) per uno degli appuntamenti più prestigiosi e suggestivi dell’anno nel panorama internazionale dell’atletica.

Tra i top runners attesi al via della 42,195 chilometri newyorkese ci sono i keniani Eliud Kipchoge, Benson Kipruto, Evans Chebet, Alexander Mutiso e l’etiope Deresa Geleta al maschile ed in campo femminile la neerlandese Sifan Hassan oltre alla pattuglia africana di keniane ed etiopi in cui figurano le vincitrici delle ultime tre edizioni Sheila Chepkirui, Hellen Obiri e Sharon Lokedi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Maratona di New York 2025. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming su discovery+ e DAZN, mentre la copertura televisiva non è ancora ufficiale e verrà definita eventualmente nei prossimi giorni. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO MARATONA NEW YORK 2025

Domenica 2 novembre

Ore 14.35 Maratona New York 2025, partenza femminile

Ore 15.05 Maratona New York 2025, partenza maschile

PROGRAMMA MARATONA NEW YORK 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+ e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.