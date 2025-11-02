Maratona New York 2025, risultati e classifica: Kipruto vince per 16 centesimi! Arrivo surreale a Central Park

Benson Kipruto e Alexander Mutiso hanno alzato il ritmo in maniera perentoria quando mancavano cinque chilometri al traguardo della Maratona di New York, lasciando sul posto Albert Korir, Hillary Bor e Patrick Dever. I due keniani hanno intensificato l’azione tramortendo la resistenza del loro connazionale, del britannico e dello statunitense, giocandosi così il successo nella 42 km più prestigiosa, importante e famosa al mondo.

Il duello tra i due africani si è acceso nel cuore di Central Park, uno dei parchi più iconici del Pianeta, che con i suoi celeberrimi saliscendi mette in seria difficoltà tutti i podisti ed è solito fare la differenza tra i professionisti. Kipruto ha tentato uno strappo quando mancavano due chilometri al traguardo, ma il suo rivale ha tenuto botta con grande ardore. La benzina non mancava a due dei favoriti della vigilia, anche perché la prima metà di gara era stata molto lenta e non aveva proposto episodi rilevanti.

Kipruto ci ha riprovato sull’ultimo strappetto di rilievo, quello che pochi minuti prima aveva indirizzato la gara femminile in favore di Hellen Obiri, ma ancora una volta Mutiso non ha mollato. Il terzo forcing si è rivelato quello risolutore: stoccata a 400 metri, Kipruto guadagna una decina di metri, ma si pianta in prossimità del traguardo e il connazionale gli arriva a mezza figura di distacco. Entrambi sono stati accreditati del tempo di 2h’08:09, formalmente separati da 16 centesimi.

Il 34enne Benson Kipruto, bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha conquistato la terza Major della carriera dopo Boston nel 2021 e Tokyo nel 2024. Il 29enne Alexander Mutiso si deve accontentare della piazza d’onore dopo il terzo posto di Londra. Terza piazza per l’altro keniano Albert Korir (2h08:57), seguito dal britannico Patrick Dever (2h08:58) e dallo svizzero Matthias Kyburz (2h09:55). Buon undicesimo posto per il nostro Daniele Meucci (2h10:40), non sono riusciti a essere protagonisti due icone del fondo: il keniano Eliud Kipchoge (due volte Campione Olimpico) e l’etiope Kenenisa Bekele.