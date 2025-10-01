ATP Shanghai 2025, Sonego crolla alla distanza ed esce al primo turno con Hanfmann

Lorenzo Sonego crolla alla distanza con Yannik Hanfmann ed esce al primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai. Il tennista tedesco rimonta il piemontese 2-6 6-3 6-1 in un’ora e cinquantasei minuti. Il torinese incassa la seconda sconfitta consecutiva al primo turno, il suo rivale odierno sfiderà lo statunitense Frances Tiafoe nel secondo turno.

La partita inizia con i primi due turni di servizio difesi ai vantaggi per l’1-1, è il tedesco a salvare due palle break nel secondo gioco. Alla terza opportunità il piemontese però fa centro, costringe l’avversario all’errore e firma il break del 3-1, vantaggio legittimato dall’ace con cui sigla il 4-1. Sonego concede poco in battuta, firma il 5-2 a zero e con uno splendido passante di diritto incrociato stretto timbra il 6-2 della prima partita.

Il tennista italiano inizia la seconda frazione di gioco con il tocco sotto rete che gli consegna l’1-0, il tedesco replica a 30 per l’1-1. Hanfmann sembra salire di livello con il trascorrere dei minuti e appare decisamente più in palla. La svolta arriva nel quarto game quando il tedesco, con il passante di rovescio, ottiene il break a zero del 3-2. Sonego si aggrappa alla propria battuta per resistere, ma nel nono gioco cede nuovamente il servizio e perde il secondo parziale per 6-3.

Il numero 159 ATP inizia il terzo parziale con il turno di servizio a 15 dell’1-0, continua a spingere e, completando il parziale di otto punti a zero, sigla il break del 2-0. Il torinese riesce finalmente a sbloccarsi con l’ace grazie a cui riesce ad accorciare sul 3-1, il suo avversario però è implacabile nei turni di battuta, allunga sul 4-1 e diventa ormai irraggiungibile quando timbra il secondo break con il 5-1. Hanfmann sigilla la meritata vittoria con l’ultimo turno di battuta e con l’accelerazione di diritto costringe l’azzurro all’errore per il definitivo 6-1.

Sonego chiude l’incontro con otto ace, tre doppi falli e il cinquantasei per cento di prime, percentuale inferiore rispetto al settanta per cento messo a referto dal suo avversario. Il piemontese vince il settanta per cento di punti sulla prima e solo il quarantacinque per cento sulla seconda. Il computo dei punti premia il tedesco settantaquattro a sessantatré.