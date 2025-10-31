Auger-Aliassime inguaia Lorenzo Musetti: necessario un torneo nell’ultima settimana

Felix Auger-Aliassime ha sconfitto il monegasco Valentin Vacherot con un perentorio 6-2, 6-2 e si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Parigi. Il canadese ha chiuso la pratica in due rapidi set contro il fresco vincitore del Masters 1000 di Parigi e ora se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra il kazako Alexander Bublik e l’australiano Alex de Minaur. Il nostro Lorenzo Musetti è molto interessato dal cammino del nordamericano, perché i due sono in piena lotta per la qualificazione alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo.

Lorenzo Musetti occupa attualmente l’ottava posizione con 3.685 punti all’attivo dopo aver perso al secondo turno sul cemento della capitale francese contro Lorenzo Sonego. Felix Auger-Aliassime insegue a quota 3.595, con la possibilità di superarlo in caso di accesso all’atto conclusivo (3.845) e con la chance di conquistare matematicamente il pass per le Finals in caso di trionfo (alzando al cielo il trofeo si isserebbe a 4.195, diventando irraggiungibile per il nostro portacolori).

Il toscano dovrà ora tifare i prossimi avversari di Auger-Aliassime, che saranno inevitabilmente i suoi alleati verso Torino. Lo straordinario stato di forma ha nei fatti inguaiato il nostro portacolori, che al momento può fare affidamento soltanto su 90 punti di margine e sarà dunque chiamato a scendere in campo anche settimana prossima, l’ultima di gioco prima delle Finals. L’azzurro ha chiesto una wild card per il torneo ATP 250 di Atene (nei fatti l’evento di Novak Djokovic) per cercare di rintuzzare il recupero del canadese (se dovesse perdere in semifinale) o per provare un controsorpasso (in caso di ko nell’atto conclusivo).

Il canadese giocherà invece l’ATP 250 di Metz, ma potrebbe non servirgli nel caso in cui si laureasse campione in terra transalpina. Questa è l’ipotesi più spaventosa per Musetti: anche se dovesse vincere nella capitale greca e Auger-Aliassime uscire subito a Metz, rimarrebbe comunque nono e dunque fuori dal quadro degli otto ammessi alle ATP Finals. A meno che Novak Djokovic non dia forfait, ipotesi assolutamente possibile.