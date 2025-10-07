LIVE Tre Valli Varesine 2025 in DIRETTA: Pogacar per un nuovo dominio in vista del Lombardia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Tre Valli Varesine 2025. Quest’oggi si chiude il Trittico Lombardo con l’edizione numero 104 di questa corsa, che torna in scena dopo l’annullamento per maltempo della passata stagione.

Il percorso è il medesimo di quello inizialmente previsto per l’edizione del 2024. La partenza è posta a Busto Arsizio mentre l’arrivo è situato a Varese. I corridori si daranno battaglia per 200.3 chilometri in cui affronteranno due circuiti: prima un anello breve da 26.1 km, da affrontare sette volte con le salite di Montello e Ronchi, e poi uno lungo da 31.4 km che verrà ripetuto due volte con le ascese di Montello, Le Cinque Piante, salita inedita per questa corsa, e Ronchi con l’ultimo passaggio posto a 1000 metri dall’arrivo.

Il favorito assoluto è Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG). Lo sloveno cerca un nuovo dominio per rifinire la propria condizione in vista del Lombardia, ultima classica Monumento della stagione, in programma sabato. Il neo campione del Mondo e d’Europa proverà a vincere per la seconda volta questa corsa dopo il successo del 2022.

Ben Healy (EF Education – EasyPost), Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG), e Lenny Martinez (Bahrain – Victorious) sembrano le principali alternative allo sloveno. L’Italia si affiderà a Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) che dovrà vincere la concorrenza interna con Primoz Roglic e Jai Hindley.

La partenza ufficiale di questa corsa è prevista per le 12.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale delle Tre Valli Varesine 2025 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione di quest’evento. Buon divertimento!