F1 Singapore GP: Mercedes sorprende tutti! Ferrari delude, McLaren campione ma opaca, tutto in “Felicioni e Scontenti”
Felicioni e Scontenti di Marina Bay!
Il GP di Singapore ci ha regalato emozioni, delusioni e una sorpresa clamorosa: la Mercedes firma un weekend perfetto, mentre la Ferrari delude ancora una volta le aspettative dei tifosi.
La McLaren festeggia il titolo costruttori, ma la gara dei suoi piloti è stata tutt’altro che brillante.
Tra i “Felicioni” spiccano Adjar e Alonso, protagonisti di una prestazione solida e intelligente su un tracciato insidioso come quello di Marina Bay.
️ Scopri insieme a noi chi sono i Felicioni e gli Scontenti di questo Gran Premio nella nuova puntata di Motor News, con analisi, commenti e qualche sorpresa inaspettata.
Conduce Beatrice Frangione insieme a a Luca Preti