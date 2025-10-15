LIVE San Giovanni in Marignano-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: prosegue la rincorsa alla vetta delle Pantere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra Consolini Volley Marignano e Imoco Volley Conegliano, valido per la terza giornata di Serie A1 femminile. La grande favorita per la vittoria dell’incontro è, ovviamente, la squadra delle Pantere campionessa d’Italia in carica, nonché una delle squadre più forti d’Europa e del mondo.

Partendo dalle padrone di casa, l’esordio in A1 non è stato dei migliori visto che, come sappiamo, la squadra di San Giovanni in Marignano partecipa per la prima volta nella sua storia al massimo campionato italiano di pallavolo femminile: nel corso della prima giornata, dove la squadra di Massimo Bellano ha esordito in casa contro Novara, è stata sconfitta per 0-3 (16-25, 23-25, 23-25), mentre alla seconda giornata ha perso con Bergamo per 3-0 (25-16, 25-20, 25-18).

Per quanto riguarda le Pantere di Daniele Santarelli, l’esordio in campionato non è andato come sperato visto che è arrivata la vittoria ma solo al quinto set contro Busto Artistizio, vincendo 2-3 (25-19, 25-23, 19-25, 15-25, 9-15), mentre alla seconda giornata è arrivato il comodo successo in casa contro Cuneo per 3-0 (25-18, 25-16, 26-24). Conegliano sta mettendo carburante nelle gambe anche grazie soprattutto alla presenza di una straordinaria Isabella Haak, opposto svedese che ha iniziato forse meglio di tutte le sue colleghe del campionato.

Il match tra Marignano e Conegliano inizierà alle 20.30 e verrà disputato al Palasport di Cervia: il primo arbitro designato sarà Luca Saltalippi, il secondo sarà Antonella Verrascina mentre al videocheck invece è stato scelto Michele Albergamo. Segui con noi la partita delle Pantere di Santarelli nel campo della neopromossa San Giovanni, con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento!