LIVE Milano-Vallefoglia, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu e compagne hanno voglia di riscatto

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della terza giornata di serie A1 femminile di volley tra Numia Vero Volley Milano e Megabox Onduilati del Savio Vallefoglia. La stagione è iniziata con qualche difficoltà per le due squadre in campo che finora hanno ottenuto una vittoria a testa e arrivano entrambe dalla prima sconfitta stagionale, Milano contro Chieri al tie break e le marchigiane tra le mura amiche contro Firenze.

All’Opiquad Arena di Monza (ore 20.30) la Numia Vero Volley Milano di Stefano Lavarini cerca una prova di maturità dopo il tie-break perso a Chieri. L’obiettivo è duplice: trasformare la pressione in lucidità e alzare il livello nei finali di set, dove finora sono arrivati i blackout più costosi. Le certezze non mancano: Paola Egonu è il terminale principe, Khalia Lanier garantisce volume e strappi in posto quattro, Anna Danesi è chiamata a incidere sia a muro sia in primo tempo per spostare il baricentro della sfida al centro della rete. Fondamentale, per Milano, sarà la qualità della battuta: aggressiva ma non fallosa, per togliere opzioni a Vallefoglia e creare contrattacchi puliti.

Dall’altra parte la Megabox Ond. Del Savio Vallefoglia di Andrea Pistola arriva da una sconfitta rocambolesca con Firenze, ma ha mostrato carattere e spunti interessanti. Le fiammate di Loveth Omoruyi (molto positiva prima dei due errori di troppo nel finale tie break) e Adelina Ungureanu restano la chiave offensiva, mentre la seconda linea dovrà cambiare passo: ricezione più stabile e coperture puntuali per resistere alle bordate lombarde e non regalare break-point. Sarà partita di dettagli: gestione delle rotazioni lunghe, letture del muro su palla alta, pazienza nello scambio lungo. Milano vuole rilanciarsi nella zona nobile della classifica e mandare un messaggio alle dirette concorrenti; Vallefoglia cerca punti pesanti per non scivolare indietro in classifica e per consolidare autostima e identità. In palio non c’è solo un risultato: c’è la misura dell’ambizione di entrambe.

si parte alle ore 20.30!