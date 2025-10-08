LIVE Paolini-Tauson, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: ottavo spartiacque verso le Finals

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti in questa cronaca testuale in Diretta LIVE tra la nostra Jasmine Paolini e la danese Clara Tauson, numero 12 nel ranking WTA, valido per l’ottavo di finale del WTA 1000 di Wuhan. L’azzurra parte favorita visto il suo importante stato di forma, grazie al quale sta lottando con le unghie e con i denti per ottenere la qualificazione alle WTA Finals di Ryiad: la campionessa numero 8 in classifica è in bagarre con Elena Rybakina per l’ultima posizione valida per accedere alla competizione.

Paolini, che ha saltato il primo turno grazie ad un bye dovuto dalla sua classifica, al secondo round ha affrontato la cinese Yue Yuan, battuta in rimonta 2-1 (3-6, 6-4, 6-3), in un match che si è dimostrato più complicato rispetto a quello che raccontava il pronostico, che alla fine l’azzurra ha rispettato.

La danese, che ha anche lei sfruttato il bye per saltare il primo turno, al secondo ha avuto vita facile contro la croata Antonia Ruziz, sconfitta abilmente 2-0 (6-4, 6-0), in un match durato 1 ora e 16 minuti. Paolini ha già affrontato Tauson, una sola volta, il 28 settembre dell’anno scorso al WTA 1000 di Pechino, match in cui l’azzurra ha vinto 2-1 (1-6, 7-5, 6-4): anche adesso, come all’ora, l’azzurra parte favorita.

Il match tra Paolini e Tauson sarà il terzo del campo centrale, con il programma che inizierà alle 5.00 (orario italiano, in Cina saranno le 11.00), con il match tra Ekaterina Alexandrova e la statunitense Jessica Pegula, seguito poi da quello tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la russa Ljudmila Samsonova. L’incontro della nostra azzurra non inizierà prima delle 8.30: segui l’italiana con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!