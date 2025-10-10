LIVE Paolini-Gauff, WTA Wuhan 2025 in DIRETTA: il sogno continua, è caccia alla finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra l’azzurra Jasmine Paolini e la statunitense Coco Gauff, valido per la semifinale del WTA 1000 di Wuhan. Non c’è una vera e propria favorita alla vittoria finale anche se la nostra campionessa ha vinto tutte le sfide giocate tra loro due nel corso di questa stagione. In palio c’è la finale per andare a sfidare una tennista tra la primatista al mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, e la statunitense Jessica Pegula.

Il percorso di Paolini in questa edizione del WTA 1000 di Wuhan, iniziato dal secondo turno per via del bye ottenuto grazie alla classifica, è incominciato con la cinese Yue Yuan contro la quale ha vinto 2-1 (3-6, 6-4, 6-3). Successivamente, ha affrontato la danese Clara Tauson, superata per 1-1 (3-6, 6-1, 3-1), con la dodicesima al mondo che ha terminato il match prima della fine per via di un infortunio all’inguine. Ai quarti di finale, invece, il livello si è alzato, e non poco, con Paolini che ha incontrato e battuto Iga Swiatek, polacca seconda al mondo, con un secco 2-0 (6-1, 6-2).

Per quanto riguarda Gauff, la statunitense, anche lei partita dal secondo turno, ha affrontato la giapponese Moyuka Uchijima battendola 2-0 (6-1, 6-0), per poi eliminare la cinese Shuai Zhang, sempre con un 2-0 (6-3, 6-2). Ai quarti di finale, ha affrontato ed eliminato la tedesca Laura Siegemund, superata con un altro secco 2-0 (6-3, 6-0).

Il match tra Paolini e Gauff sarà il secondo della giornata sul Campo Centrale, con il programma che inizierà alle 9.00 (orario italiano, in Cina saranno le 15.00) con il match di doppio tra Mihalikova/Nicholls e Hunter/Siniakova. Successivamente toccherà alla nostra azzurra che, per la quarta volta in stagione, se la vedrà con la statunitense: segui il match con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!