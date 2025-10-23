LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: in palio punti pesanti per le Finals

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e l’argentino Tomas Martin Etcheverry valido per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna, torneo che il nostro azzurro sta usando per cercare di avvicinarsi sempre di più alla qualificazione matematica per le ATP Finals di Torino che inizieranno tra alcune settimane. Il toscano è il favorito per la vittoria finale nel match contro il numero 60 del ranking mondiale.

Il percorso di Musetti in questo torneo è iniziato perfettamente, con la vittoria per 2-0 (6-4, 6-3) in 1 ora e 19 minuti contro il serbo Hamad Medjedovic. Il classe 2003, ripescato come lucky looser dopo il forfait quasi all’ultimo del greco Stefanos Tsitsipas, nel corso del match, non è mai sembrato lontanamente vicino al livello del nostro carrarino.

Per quanto riguarda Etcheverry, pur essendo sceso, e di molto, in classifica, l’argentino rappresenta comunque un avversario ostico da affrontare: il suo match d’esordio nell’ATP 500 di Vienna è iniziato come meglio non poteva, visto che ha affrontato e battuto il giovanissimo norvegese classe 2006 Nicolai Budkov Kjaer per 2-0 (6-3, 6-3), in 1 ora e 10 minuti.

Il match tra Musetti ed Etcheverry sarà il quinto ed ultimo sul centrale dell’ATP 500 di Vienna, con il programma che inizierà alle 12.00 con la partita tra l’azzurro Matteo Berettini e il britannico Cameron Norrie, seguiti poi, non prima delle 13.30, dall’incontro tra il russo Daniil Medvedev e il francese Corentin Moutet. Successivamente, toccherà ad un altro italiano, Matteo Arnaldi, che cercherà di fare il massimo per disturbare il tedesco Alexander Zverev, dopo il quale, non prima delle 17.30, scenderanno in campo Jannik Sinner e Flavio Cobolli per un derby tutto tricolore. Solo dopo i nostri due azzurri, e non prima delle 20.15, il numero 2 d’Italia affronterà l’argentino: segui con noi l’incontro di Musetti, con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!