LIVE Berrettini-Norrie, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: match importante per la classifica ed il morale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Matteo Berrettini ed il britannico Cameron Norrie. Terzo confronto diretto in assoluto tra i due con il romano finora sempre vincitore. L’ultima sfida risale al primo turno degli Australian Open 2025 quando l’azzurro si impose per 3-1. Il vincente dell’incontro troverà ai quarti di finale l’australiano Alex De Minaur, che ieri ha regolato comodamente l’austriaco Misolic.

Berrettini, ventinovenne romano, sta cercando di ritrovare la forma ed il suo tennis dopo aver fatto i conti con gli ennesimi infortuni. Sceso al numero 59 del ranking ATP l’azzurro è rientrato nella campagna sul cemento asiatico dopo quasi tre mesi di stop racimolando soltanto la vittoria sullo spagnolo Munar nel primo turno del torneo di Tokyo. A Stoccolma si è fermato al secondo turno cedendo al finalista Humbert, e vuole mettere partite nelle gambe in vista delle Finals di Coppa Davis.

Dal canto suo Norrie, trentenne nato a Johannesburg (Sudafrica), ma con cittadinanza britannica e neozelandese, arriva all’appuntamento viennese da numero 35 del mondo. Mancino dal servizio insidioso e dai colpi da fondo solidi, nel primo turno ha sorpreso il russo Andrey Rublev superandolo per 2-1. In stagione vanta i quarti di finale ad Hong Kong, Delray Beach e Wimbledon, la semifinale a Ginevra e gli ottavi al Roland Garros.

La sfida di secondo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Matteo Berrettini ed il britannico Cameron Norrie sarà il primo match sul Campo Centrale dalle 12.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!