LIVE Musetti-Auger Aliassime, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: scontro diretto quasi decisivo per le Finals

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Shanghai tra Lorenzo Musetti ed il canadese Felix Auger-Aliassime. Ottavo confronto diretto in assoluto tra i due tennisti con l’azzurro avanti 4-3. Il vincente della sfida troverà ai quarti di finale uno tra il francese Arthur Rinderknech ed il ceco Jiri Lehecka.

Musetti, ventitreenne di Carrara, si presenta all’appuntamento conclusivo cinese dopo aver raggiunto la finale nell’ATP 250 di Chengu ed i quarti di finale nel 500 di Pechino. Il toscano, numero 9 delle classifiche mondiali, vuole chiudere al meglio la trasferta orientale portando a casa punti preziosi in vista della volata finale che porterà dritto alle ATP Finals di Torino. All’esordio ha sconfitto l’argentino Comesana prima di piegare un ottimo Luciano Darderi.

Dal canto suo Auger-Aliassime, venticinquenne di Montreal, arriva all’ottavo di finale dopo aver superato in due parziali il cileno Tabilo e l’olandese De Jong. Numero 13 del ranking il nordamericano insegue proprio il toscano nella classifica Race che decreterà gli 8 protagonisti delle ATP Finals di Torino. Attualmente poco più di 600 punti separano l’azzurro (8°) dal canadese (10°), che si giocherà dunque una delle ultimissime chance.

La sfida di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Shanghai tra Lorenzo Musetti ed il canadese Felix Auger-Aliassime sarà il terzo incontro sullo Stadium Court dalle 6.30 italiane dopo Rinderknech-Lehecka e Borges-De Minaur, ed inizierà in ogni caso non prima delle 12.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!