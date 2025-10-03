Quando la MotoGP domani in tv, GP Indonesia 2025: orari qualifiche e Sprint

Nella giornata di domani entreremo ufficialmente nel vivo del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Mandalika, infatti, dopo la giornata odierna dedicata alle pre-qualifiche delle tre classi, si inizierà a fare sul serio, con le qualifiche che andranno a comporre le griglie di partenza delle gare domenicali e, non ultimo, vivremo la Sprint Race della classe regina che andrà ad assegnare i primi punti del weekend.

Quale sarà il programma della giornata? Alle ore 02.40 si inizierà con la seconda sessione di prove libere della Moto3, quindi alle ore 03.25 inizierà la giornata della classe mediana, quindi alle ore 04.10 toccherà alla classe regina, Alle ore 04.50 sarà la volta delle qualifiche della classe regina con la Q1, mentre la Q2 prenderà il via alle ore 05.15. Le qualifiche della Moto3 prenderanno il via alle ore 06.50, mentre quelle della Moto2 inizieranno alle ore 07.45. Alle ore 09.00, invece, spazio alla Sprint Race della MotoGP.

Come seguire l’evento in tv? Il sabato del Gran Premio di Indonesia sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che proporrà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che trasmetterà i momenti più importanti e la MotoGP. Sul canale TV8 (125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno visibili live ed in chiaro le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP. Il sabato di Mandalika in streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su tv8.it si potrà seguire la programmazione si TV8. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale delle fasi clou della MotoGP.

PROGRAMMA GP INDONESIA 2025 MOTOMONDIALE (orari italiani)

Sabato 4 ottobre

Ore 2:40-3:10, Moto3, Prove libere 2

Ore 3:25-3:55, Moto2, Prove libere 2

Ore 4:10-4:40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 4:50-5:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 5:15-5:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 6:50-7:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 7:15-7:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 7:45-8:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 8:10-8:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 9:00, MotoGP, SPRINT RACE