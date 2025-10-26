LIVE Milano-Macerata, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa cercano il riscatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Numia Vero Volley Milano e Cbf Balducci Hr Macerata, valido per per la quinta giornata di Serie A1 Tigotà, massimo campionato italiano di pallavolo femminile. Le favorite sono le padrone di casa dell’Opiquad Arena di Monza, con capitan Paola Egonu e compagne che vorranno rifarsi dopo la sconfitta subita a Firenze, contro Scandicci.

Per quanto riguarda lo stato di forma di Milano, infatti, questo inizio di stagione è stato abbastanza turbolento: il campionato è iniziato con ben due vittorie, per 3-0 contro Bergamo e per 3-1 contro Vallefoglia, ma altrettante sconfitte, per 3-2 nel campo di Chieri e il già citato 3-0 al Pala Big Mat contro Scandicci. Tuttavia, nel mezzo di queste sfide, c’è stata la vittoria della Supercoppa italiana contro l’Imoco Volley Conegliano per 2-3.

Discorso diverso per Macerata, che andrà a Monza senza molte pretese visto l’inizio difficile in campionato, con la speranza comunque di fare bella figura. La squadra di Valerio Lionetti, che gioca l’A1 da neopromossa, ha iniziato il campionato con le sconfitte per 2-3 contro Cuneo, per 0-3 contro Monviso e per 3-2 contro Firenze, per poi riuscire a sbloccarsi contro Perugia, contro la quale le marchigiane hanno vinto 3-1.

Il match tra Milano e Macerata inizierà alle 17.00 e verrà disputato, come già detto, all’Opiquad Arena di Monza: sulla carta non dovrebbero esserci problemi per la squadra di casa, ma bisognerà capire se la sconfitta a Firenze ha avuto ripercussioni o no sulla concentrazione della squadra. Gli arbitri scelti per l’incontro sono Andrea Clemente come primo, Stefano Cesare come secondo e Andrea Bonzanni al videocheck come assistenza tecnologica. Segui con noi il match, con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!