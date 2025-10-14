LIVE Italia-Israele, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: scontro diretto per incamerare i playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Italia e Israele, valido per le Qualificazioni dei Mondiali del 2026. Gli azzurri, che giocheranno al Bluenergy Stadium, campo dell’Udinese, partono favoriti per quello che è un vero e proprio scontro diretto per il secondo posto, posizione valida per giocarsi la qualificazione ai playoff: è ormai quasi impossibile sperare nel raggiungimento della Norvegia al primo posto, lontana per punti e per differenza reti.

L’Italia di Gennaro Gattuso cerca la quinta vittoria di fila nella competizione di qualificazione, dopo aver battuto per 1-3 la sporadica Estonia nel match di Tallinn: il match è stato deciso da Moise Kean, Mateo Retegui e da Francesco Pio Esposito che, grazie al cross di Leonardo Spinazzola, ha trovato il primo gol con la maglia della Nazionale. La rete dell’estone Rauno Sappinen sullo 0-3 italiano è stato praticamente inutile.

L’Israele, che ha perso 4-5 l’ultima pazza sfida con l’Italia, è uscita sconfitta anche dal match contro la Norvegia giocato all’Ullevaal Stadion di Oslo: l’incontro è terminati 5-0 per gli scandinavi grazie alle due autoreti di Anan Khalaili e Idan Nachmias, insieme alla tripletta del solito Erling Haaland, attaccante centrale del Manchester City.

La partita di Udine, tra Italia e Israele, inizierà alle 20.45 e sarà arbitrata dal francese Clement Turpin, uno dei migliori arbitri della UEFA. Gattuso ha bisogno di un’altra, importantissima, vittoria per mandare la sua Nazionale ai playoff e per sperare ancora nella qualificazioni ai prossimi Mondiali, evitando la terza esclusione di fila.