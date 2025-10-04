LIVE Giro dell’Emilia 2025 in DIRETTA: Del Toro favorito, occasione per Ciccone e Roglic

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Giro dell’Emilia 2025 di 199 km. La partenza sarà da Mirandola, e l’arrivo sul San Luca.

Il percorso odierno prevede i primi 68 km pianeggianti, con i successivi 90 km che comprenderanno quattro salite. La prima salita è San Lorenzo in Collina di 5.6 km al 4% medio (con punte al 12%), a 10km dallo scollinamento i corridori affronteranno l’ascesa di Mongardino (2.1 km al 6.8% medio con pendenza massima del 10%). A 100 km dalla conclusione è presente la salita di Monzuno, la più lunga di oggi: 9km al 5.5% medio (12% di pendenza massima). Prima di entrare nel circuito finale, a 55 dal traguardo, si scalerà il Monte Calvo (4.2 km con pendenza media del 5.7% e massima del 10%).

Negli ultimi 36.8 km i ciclisti entreranno nel celebre circuito del Giro dell’Emilia: 9.2 km con la storica salita del San Luca (2.1 km al 9.4% medio). Saranno quattro i giri da percorrere, con cinque risalite sul San Luca dove è posto il traguardo finale.

Con Tadej Pogacar impegnato nell’europeo di domani Isaac Del Toro (Uae Team Emirates) sembra il grande favorito. Giulio Ciccone (Lidl Trek), che ha battuto il messicano nella classica di San Sebastian, sembra il grande rivale per la vittoria. Mai dare per battuto Primoz Roglic (Red Bull – BORA – Hansgroe): lo sloveno viene da un anno complicato, ma con la sua esperienza potrebbe battere i migliori. Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), secondo l’anno scorso, è un altro nome per la vittoria finale. Anche Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike), Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), Fausto Masnada (XDS Astana Team) e Andrea Bagioli (Lidl Trek) potrebbero dire la loro quest’oggi.

OA Sport vi offre quindi la DIRETTA LIVE testuale del Giro dell’Emilia 2025. La partenza è prevista per le 10.25. Buon divertimento!