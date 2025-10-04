LIVE Ciclismo femminile, Europei 2025 in DIRETTA: Elisa Longo Borghini cerca il riscatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prova in linea femminile degli Europei 2025 di ciclismo su strada. A pochi giorni dal Mondiale di Kigali non si rifiata con le big del panorama continentale che si sfidano tra le strade francesi dei dipartimenti di Drôme e Ardèche. Percorso ricco di saliscendi che misura 116.1 km con partenza da Privas ed arrivo a Guilherand-Granges.

Pronti, via la Col du Moulin à Vent (4 chilometri al 5,1%), poi lungo tratto pianeggiante e ci si sposta verso i due mini circuiti. Côte de Val d’Enfer (1,6 chilometri al 9,7%) e Côte de Saint-Romain-de-Lerps (7 chilometri al 7,2% di pendenza media, con punte che vanno anche oltre il 10%) possono far male nel tratto più importante della gara, poi ancora due volte il Val d’Enfer con l’ultima scalata a meno di 7 dal traguardo.

Non ci sarà la beniamina di casa Pauline Ferrand-Prévot, messa KO da un virus. La favorita diventa dunque la nostra Elisa Longo Borghini, che vuole riscattare la delusione di Kigali e conquistare la maglia continentale. Nazione da battere invece l’Olanda, che piazza una sua ciclista in cima all’Europa da sei edizioni consecutive. Capitano neerlandese sarà Demi Vollering. Attesissime infine la svizzera Marlen Reusser, vincitrice della prova a cronometro, e la polacca Kasia Niewiadoma. Team italiano completato da Eleonora Gasparrini, Erica Magnaldi, Barbara Malcotti, Soraya Paladin e Silvia Persico.

