Kaylia Nemour show ai Mondiali: osa al volteggio, cade alla trave, si rialza e stampa 15.5 alle parallele!

Kaylia Nemour era la donna più attesa delle prima giornata riservata alle qualificazioni femminili nell’ambito dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica e non ha deluso le aspettative della vigilia, offrendo una prestazione degna di nota, nel bene e nel male. La fuoriclasse algerina si è indubbiamente meritata la copertina a Jakarta (Indonesia) dopo le prime tre suddivisioni, il turno preliminare proseguirà e si concluderà domani con la discesa in pedana di sette gruppi (l’Italia alle ore 06.30).

La 18enne africana, che nel corso di questa stagione ha indossato il body della Renato Serra Cesena in Serie A1, si è distinta per la sua eleganza al corpo libero, ma è stata eccessivamente penalizzata e ha ricevuto un basso 12.666 (5.1 la nota di partenza). A quel punto la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 alle parallele asimmetriche ha deciso di osare nell’attrezzo a lei meno congeniale, eseguendo il doppio avvitamento al volteggio: il risultato è stato una caduta con tanto di uscita di pedana (tre decimi di penalità), che ha portato a un riscontro di 12.433.

Con le spalle al muro e in un momento di grande difficoltà, Kaylia Nemour ha piazzato la rasoiata cosmica nella sua specialità di elezione, quella in cui lo scorso anno aveva trionfato in maniera perentoria ai Giochi. L’algerina ha strabiliato sugli staggi, sia per le enormi difficoltà del suo esercizio (7.1) che per la fluidità di esecuzione delle combinazioni e l’impeccabile uscita: strabordante 15.533, uno dei punteggi più elevati dell’ultimo decennio (anche se la statistica è chiaramente condizionata dai cambi di Codice).

Riemersa da un momento di apnea, una delle grandi favorite della vigilia per la conquista del titolo all-around è incappata in un nuovo stop alla trave: caduta e punteggio di 13.233 (6.0 il D Score, senza l’errore sarebbe volata nell’orbita del 14.3), con tanto di addio all’atto conclusivo sui 10 cm. Turno preliminare da archiviare con un totale di 53.865, secondo posto sul giro completo dietro alla giapponese Aiko Sugihara (54.099) e davanti alla tedesca Karina Schoenmaier (52.131).

Proprio la teutonica si è distinta al volteggio, ottenendo la media di 14.049 e inserendosi al secondo posto dietro alla canadese Lia-Monica Fontaine (14.099). Trave al ribasso con la canadese Ellie Black in testa (13.466) davanti a Sugihara (13.433) e ad Amanda Yap da Singapore (13.300), mentre al corpo libero la migliore è stata la giapponese Rina Kishi (13.566), a precedere la connazionale Aiko Sugihara (13.366) e la finlandese Kaia Tanskanen (13.166).