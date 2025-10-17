LIVE F1, GP USA 2025 in DIRETTA: venerdì con prove libere e qualifiche Sprint

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio degli Stati Uniti 2025 di Formula 1. Quest’oggi, assisteremo all’unica sessione di prove libere e alle successive Sprint Shootout. I riscontri cronometrici di quest’ultime determineranno la griglia di partenza della gara corta di domani.

Diciannovesimo appuntamento stagionale da non perdere, la lotta per il campionato piloti è aperta a qualsiasi tipo di scenario. Dopo l’ipoteca sul titolo costruttori a Singapore, la McLaren punta a consolidare il primato di Oscar Piastri, leader del Mondiale a quota 336 punti. L’australiano conduce con 22 lunghezze di vantaggio sul compagno di squadra Norris e 63 sul rinato Verstappen. Già, le ultime quattro gare hanno visto grandi progressi della Red Bull di Max, che ha conquistato due secondi posti e due vittorie. Il quattro volte iridato sogna il colpaccio e, considerando le sue abilità, ci si può aspettare di tutto.

Se le posizioni riguardanti il podio sembrano già compromesse (anche se di compromesso non c’è mai nulla), c’è una Mercedes fresca di conferma piloti. George Russell e Andrea Kimi Antonelli guideranno la monoposto di Brackley anche nel 2026, Toto Wolff ripone piena fiducia nella coppia italo-britannica. George vinse due settimane fa a Singapore, dominando sia la qualifica (pole position) che i 62 giri della domenica. Nei panni di guastafeste, il 27enne si trova benissimo.

Morale diverso invece in casa Ferrari. Al netto di un’annata deludente, a Maranello si è proiettati già all’anno prossimo, verranno testate nuove soluzioni nelle gare rimanenti. Il Cavallino non vede un sigillo da un anno, Sainz l’ultimo a conquistare una prima piazza (GP Messico 2024). A rincarare la dose delle tensioni ci hanno pensato i rumors legati a Christian Horner, che sostituirebbe ipoteticamente il Team Principal Vasseur nel 2026. Oltre al futuro, bisogna però pensare anche al presente. Charles Leclerc ha definito il quadro generale come inaccettabile. Ciò nonostante, il monegasco ce la metterà tutta anche questa settimana, anche se i limiti della macchina glielo dovessero impedire. Il suo ultimo sigillo è targato proprio Austin, anno 2024. Fu anche l’ultima doppietta rossa, ricordi che fanno parte di quel tempo chiamato passato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta del GP degli Stati Uniti 2025 di Formula 1. Il venerdì texano prevede una singola sessione di prove libere (ore 19:30) e le qualifiche per la Gara Sprint di sabato (ore 23:30). Buon divertimento, vi aspettiamo!