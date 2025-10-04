F1, sorpresa Mercedes a Singapore! Pole di Russell davanti a Verstappen, Antonelli in seconda fila. Ferrari anonima

George Russell fa saltare il banco sotto i riflettori del circuito cittadino di Marina Bay e conquista a sorpresa la pole position per il Gran Premio di Singapore 2025, valevole come diciottesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Settima partenza al palo della carriera per il britannico della Mercedes, che torna a primeggiare in qualifica per la seconda volta dell’anno dopo Montreal, quando riuscì poi a completare l’opera in gara ottenendo l’unica vittoria del 2025.

Russell si è tolto la soddisfazione di battere l’olandese Max Verstappen, che può comunque ritenersi tutto sommato abbastanza soddisfatto per il suo secondo posto con la Red Bull in un circuito sulla carta sfavorevole. Delusione McLaren, con il leader del campionato Oscar Piastri 3° davanti alla Mercedes del rookie italiano Kimi Antonelli e al compagno di squadra Lando Norris. Sabato in sordina per la Ferrari, che non va oltre una sesta posizione con Lewis Hamilton ed una settima con Charles Leclerc.

In Q1 c’è grande equilibrio e nessuno può sentirsi al sicuro, infatti quasi tutti i big sono costretti ad utilizzare due treni di gomme soft nuove per superare il taglio. Hamilton alla fine realizza il miglior tempo con la Ferrari in 1’29″765 davanti a Russell, Norris, Verstappen e Antonelli, con Piastri 7° davanti a Leclerc. Eliminati Bortoleto con la Sauber, Stroll con l’Aston Martin, le Alpine di Colapinto (18°) e Gasly (20°) e la Haas di Ocon (19°).

In Q2 le McLaren non riescono a fare la differenza con Piastri 4° e Norris 5° a due decimi e mezzo dalla miglior prestazione di Russell, che precede Verstappen e Antonelli. Avanzano anche le Ferrari, con Leclerc che si salva in extremis buttando fuori dalla top10 la Sauber di Hulkenberg oltre alle Williams di Albon e Sainz, la Racing Bulls di Hadjar e la Red Bull di un deludente Tsunoda.

In Q3 gli unici ad effettuare il primo time-attack con gomme usate sono Leclerc, Bearman e Alonso, mentre tutti gli altri possono fare due tentativi con le soft nuove. Russell completa un giro strepitoso e si prende la pole provvisoria in 1’29″165 rifilando quasi due decimi a Verstappen e oltre tre decimi a Piastri e Antonelli, poi Norris 5° davanti alle Ferrari. Nell’ultimo time-attack Russell lima altri sette millesimi e stampa la pole position in 1’29″158, mentre alle sue spalle non cambia nulla nella top7.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP SINGAPORE 2025 F1

1 George Russell Mercedes 1:29.158 — 6

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.182 — 6

3 Oscar Piastri McLaren +0.366 — 6

4 Kimi Antonelli Mercedes +0.379 — 6

5 Lando Norris McLaren +0.428 — 6

6 Lewis Hamilton Ferrari +0.530 — 6

7 Charles Leclerc Ferrari +0.626 — 6

8 Isack Hadjar Racing Bulls +0.688 — 6

9 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.710 — 6

10 Fernando Alonso Aston Martin +0.797 — 6

11 Nico Hülkenberg Kick Sauber

12 Alexander Albon Williams

13 Carlos Sainz Williams

14 Liam Lawson Racing Bulls

15 Yuki Tsunoda Red Bull Racing

16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber

17 Lance Stroll Aston Martin

18 Franco Colapinto Alpine

19 Esteban Ocon Haas F1 Team

20 Pierre Gasly Alpine