F1, Frederic Vasseur: “Risultato deludente, la SF-25 è una macchina complicata da mettere a punto”

Altra giornata da non ricordare per la Ferrari. Le qualifiche del GP di Singapore, tappa del Mondiale 2025 di F1, non sono state degne di nota per la Rossa. Il sesto posto del britannico Lewis Hamilton e il settimo del monegasco Charles Leclerc seguono le prestazioni deludenti degli ultimi appuntamenti. A Marina Bay si è vista una macchina non in grado di eccellere in alcun aspetto e i due piloti non hanno potuto fare i miracoli.

Ai microfoni di Sky Sport, il Team Principal, Frederic Vasseur, ha commentato in questo modo: “Il risultato è deludente se pensiamo a come erano andate le FP1 e al fatto che al termine del Q1 eravamo primi. La Mercedes? Sta crescendo, hanno fatto un passo avanti enorme rispetto a ieri, un passo avanti nei confronti di tutti, non solo in confronto a noi“, ha dichiarato l’ingegnere francese.

“Il punto è che è tutto molto al limite. La SF-25 è una macchina non semplice da guidare, non è facile trovare il giusto approccio nel giro di preparazione per le gomme, e magari poi se hai buone condizioni all’inizio del giro non le hai nella parte finale. Però, voglio prendermi gli aspetti positivi del week end, eravamo lì il venerdì mattina, eravamo lì nel Q1 e dobbiamo continuare a sviluppare e ad avere questo approccio. Dobbiamo continuare a spingere ed essere convinti che possiamo farcela, perché siamo soltanto a un decimo dalle McLaren oggi“, ha concluso Vasseur.

Non resta che attendere quanto accadrà domani al via del GP, previsto alle ore 14.00 italiane. Il via potrebbe essere un momento determinante, ma sarà difficile inventarsi qualcosa, partendo dalla sesta e settima piazzola.