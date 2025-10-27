LIVE Darderi-Cazaux, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: subito Italia-Francia nella cornice de La Défense!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno samici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno che inaugurerà la Défense Arena di Nanterre e il Masters 1000 di Parigi (FRA) 2025 tra Luciano DARDERI e Arthur CAZAUX.

Sfida molto interessante tra la WC locale e l’italo-argentino, i due si sfidano per la prima volta. Cazaux è uno dei giovani più promettenti del tennis francese, tuttavia gli infortuni lo hanno bloccato nella prima fase di carriera, dopo che aveva saputo presentarsi al grande pubblico battendo Rune e giungendo in ottavi agli Australian Open 2024. Uscito dai cento, il talento di Marsiglia ha beneficiato dell’invito degli organizzatori.

Darderi ha disputato una grande stagione, che culminerà a pochi punti dslla top 20. Tre titoli sulla terra battuta, ma anche tantissime soddisfazioni al di fuori della superficie preferita hanno contraddistinto la stagione dell’azzurro, che al momento si trova in 27^ posizione virtuale ed ha la possibilità di balzare al 25° posto provvisorio vincendo oggi e assicurandosi un 2° turno di fuoco contro Humbert o Davidovich.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida caldissima di primo turno del Masters 1000 di Parigi 2025 tra Luciano DARDERI e Arthur Cazaux, si giocherà alle ore 11. Primo incontro della storia nella cornice de La Défense Arena. Vi aspettiamo!