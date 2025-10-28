LIVE Cobolli-Shelton, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: il romano fiuta il colpaccio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi tra Flavio Cobolli e l’americano Ben Shelton. Quinto confronto diretto in assoluto tra i due con la situazione in perfetta parità. In questa stagione sono arrivate le vittorie dello statunitense sul cemento outdoor di Acapulco e Toronto. Il vincente della sfida troverà agli ottavi uno tra l’americano Learner Tien ed il russo Andrey Rublev.

Cobolli, ventitreenne nato a Firenze da famiglia romana, si presenta all’appuntamento parigino da numero 22 ATP. L’azzurro è reduce dagli ottavi di finale raccolti in quel di Vienna dove non ha sfigurato nel derby contro il futuro campione Jannik Sinner. In stagione ha raggiunto i quarti di finale sull’erba di Halle e di Wimbledon. Vincitore dei tornei di Bucarest ed Amburgo, ha però dimostrato di sapersi districare anche al difuori della terra rossa. All’esordio ha estromesso in meno di 55 minuti il ceco Machac.

Dal canto suo Shelton, ventitreenne di Atlanta (Georgia, Stati Uniti d’America), arriva all’ultimo Masters 1000 stagionale con poche certezze dovute al lento recupero dall’infortunio patito al terzo turno degli US Open. Rientrato a Shanghai dopo un mese e mezzo di stop il mancino americano ha ceduto al primo turno contro il veterano belga Goffin, ritrovando il successo a Basilea contro il polacco Majchrzak, per poi fermarsi al cospetto dell’iberico Munar. Nel 2025 ha raggiunto le semifinali agli Australian Open, Stoccarda, Wimbledon e Washington, i quarti ad Indian Wells e Cincinnati, la finale sulla terra rossa di Monaco di Baviera ed il successo al Masters 1000 di Toronto.

La sfida di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi tra Flavio Cobolli e l’americano Ben Shelton sarà il quarto incontro sul Campo 1 a partire dalle 11.00 dopo Auger Aliassime-Comesana, Shapovalov-Fonseca e Davidovich Fokina-Royer, ed inizierà in ogni caso non prima delle 15.30.