L’impressionante scalata di Valentin Vacherot: il monegasco sarà testa di serie agli Australian Open 2026

L’anomalia era che fosse n.204 del mondo a fine settembre? Vien da chiederselo perché quanto fatto da Valentin Vacherot è stupefacente. Il tennista monegasco, protagonista nel Masters1000 di Shanghai di un successo del tutto inatteso, riuscendo a rientrare nel tabellone delle qualificazioni solo per i forfait altrui, sembra aver dato il via a una nuova vita agonistica.

Dopo il centro in Asia, il giocatore del Principato ha dimostrato di aver acquisito una consapevolezza completamente nuova. Il percorso nel 1000 di Parigi è una logica conseguenza e così ci si trova ad annotare la qualificazione ai quarti nell’importante torneo francese, dopo aver sconfitto quest’oggi il britannico Cameron Norrie col punteggio di 7-6 (4) 6-4.

Sul suo cammino ci sarà il canadese Felix Auger-Aliassime e in casa Italia si spera che Vacherot possa proseguire nella favola, per rafforzare la candidatura di Lorenzo Musetti alle ATP Finals. Al di là di questo aspetto, la classifica del monegasco continua a migliorare e il suo ingresso nella top-30 è compiuto.

N.30 nel ranking virtuale, il giocatore di Monaco rientrerà tra i tennisti che nel prossimo Australian Open saranno testa di serie, una cosa incredibile se si pensa solo circa 30 giorni fa. Col risultato odierno, Vacherot è il secondo giocatore classificato fuori dalla top-20 a essere riuscito a raggiungere i quarti di finale nei tornei Masters1000 di Shanghai e Parigi, avendo all’attivo una serie di 10 vittorie nei 1000.