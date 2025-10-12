Valentin Vacherot stabilisce un nuovo record: nessuno aveva mai vinto un 1000 da over200 del ranking ATP! I primati precedenti

Il successo nell’ATP Masters 1000 di Shanghai da parte del monegasco Valentin Vacherot è destinata ad entrare nella storia del tennis: per la prima volta nella storia un torneo di questa categoria (anche considerando le precedenti denominazioni) viene vinto da un tennista al di fuori della top 200 mondiale.

Il monegasco, infatti, entrato per il rotto della cuffia nelle qualificazioni, ha vinto 9 incontri di fila in Cina tra il tabellone cadetto e quello principale: il tennista del Principato era al numero 204 del mondo prima del torneo cinese, ed invece da lunedì prossimo si isserà al numero 40.

Il record precedente, neppure così datato, risaliva al 2022, quando Borna Coric vinse a Cincinnati da numero 152 ATP, mentre prima del balcanico il tennista con la posizione più bassa a trionfare fu lo spagnolo Roberto Carretero Diaz, che si impose ad Amburgo nel 1996 (allora categoria ATP Super 9) da numero 143.