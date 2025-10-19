Judo, Casaglia firma il primo podio azzurro al Grand Prix di Guadalajara. Esposito e Stangherlin in top5

Arriva finalmente la gioia del podio per la spedizione azzurra in occasione della seconda giornata del Grand Prix di Guadalajara, quartultimo appuntamento stagionale del World Tour 2025 di judo. Dopo i due quinti posti raccolti nel day-1 da Elios Manzi e Kenya Perna, l’Italia ha fatto il suo ingresso nel “medagliere” del torneo grazie alla terza piazza di Leonardo Casaglia nei -81 kg.

Secondo piazzamento sul podio nel circuito maggiore per il 28enne, che eguaglia la terza posizione ottenuta nel 2024 al Grand Prix di Zagabria dopo essersi reso protagonista di un ottimo percorso in cui ha ceduto solamente in semifinale al giovane emergente azerbaigiano Vusal Galandarzade (doppio waza-ari) collezionando quattro vittorie di spessore tra cui l’ultima nella finale di consolazione contro il cubano Medickson Del Orbe Cortorreal per waza-ari.

Sul tatami messicano della Unidad Deportiva Lopez Mateo hanno sfiorato il podio nei -70 kg attestandosi in quinta piazza sia Giorgia Stangherlin (seconda una settimana fa a Lima) che Martina Esposito, entrambe sconfitte ai quarti e poi nello spareggio per il terzo posto rispettivamente contro la brasiliana Kaillany Cardoso e la belga Gabriella Willems. Eliminati prima dei quarti di finale (al primo turno o agli ottavi) gli altri azzurri in gara oggi Vincenzo Pelligra nei -81 kg, Leonardo Valeriani nei -73 kg, Carlotta Avanzato e Raffaella Lelia Ciano nei -63 kg.

Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Prix Guadalajara 2025 di judo.

-63 kg F

1 Kaju (Jpn)

2 Klimkait (Can)

3 R.Silva (Bra) e N.Silva (Bra)

-70 kg F

1 Cvjetko (Cro)

2 Pohl (Ger)

3 Cardoso (Bra) e Willems (Bel)

-73 kg M

1 Heydarov (Aze)

2 Karimov (Cze)

3 Hojak (Slo) e Mammadaliyev (Aze)

-81 kg M

1 Galandarzade (Aze)

2 Ihanamaki (Fin)

3 Svidrak (Ukr) e Casaglia (Ita)