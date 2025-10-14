Judo, Falcone è terzo nei 90 kg al Grand Prix di Lima. Mincinesi e Tavano ai piedi del podio

Nella notte italiana si è conclusa la terza e ultima giornata del Grand Prix di Lima, valevole come decimo appuntamento stagionale (escludendo i vari Campionati Mondiali, assoluti e giovanili) del World Tour 2025 di judo. Sul tatami peruviano del ‘Coliseo Eduardo Dibos’ sono andate in scena le categorie pesanti e l’Italia ha saputo raccogliere altri tre piazzamenti di prestigio, archiviando il torneo con un bottino di quattro podi, tre quinti e tre settimi posti.

Dopo le top3 raccolte nei primi due giorni da Valerio Accogli (primo nei -66 kg), Giorgia Stangherlin (seconda nei -70 kg) e Irene Pedrotti (terza nei -70 kg), è arrivato infatti anche l’ottimo terzo posto di Tiziano Falcone nei -90 kg. Si tratta del miglior risultato in carriera nel circuito maggiore per il 26enne, che in passato aveva preso parte a sette eventi tra Grand Prix (uno) e Grand Slam (sei).

Nel suo percorso a Lima, Falcone ha battuto l’azerbaigiano Vugar Talibov, il ceco Adam Kopecky ed infine il serbo Vojin Mandic sempre per punteggio tecnico nei tempi regolamentari, perdendo solamente in semifinale dal forte brasiliano Rafael Macedo (per waza-ari, dopo aver ottenuto uno yuko a testa) dopo 2’15” di Golden Score. Nella stessa categoria si è fermato ad un passo dal podio vincendo un paio di match il giovane emergente Cristiano Mincinesi, campione europeo juniores in carica, mentre Asya Tavano è arrivata quinta nei +78 kg imponendosi solamente nel primo incontro.

Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata del Grand Prix Lima 2025 di judo:

-78 kg F

1 Lobnik (Slo)

2 Issoufi (Fra)

3 Godbout (Can) e Olaya (Col)

+78 kg F

1 Hershko (Isr)

2 Aktas (Est)

3 Mishiner (Isr) e Mienandi Lahou (Fra)

-90 kg M

1 Macedo (Bra)

2 Fatiyev (Aze)

3 Kopecky (Cze) e Falcone (Ita)

-100 kg M

1 Ferreira (Bra)

2 Goncalves (Bra)

3 Eich (Sui) e Diesse (Fra)

+100 kg M

1 Krpalek (Cze)

2 Buzacarini (Bra)

3 Nasibov (Aze) e Balyevskyi (Ukr)