Jasmine Paolini, non é finita: Rybakina resta a galla a Ningbo e si avvicina allo scontro diretto per le WTA Finals

La sfida a distanza tra Jasmine Paolini ed Elena Rybakina prosegue nel WTA500 di Ningo. Sul cemento cinese entrambe le tenniste hanno raggiunto i quarti di finale e la partita per la qualificazione alle WTA Finals di Riad (Arabia Saudita) resta aperta. Allo stato attuale delle cose sono tre le giocatrici in ballo per gli ultimi due posti del Master di fine anno, ovvero l’azzurra, la kazaka e la russa Mirra Andreeva.

La Race, classifica di rendimento del 2025 che qualificherà le prime otto all’evento in terra saudita, prevede la seguente situazione:

7. Mirra Andreeva 4320

8. Jasmine Paolini 4238

9. Elena Rybakina 3913

Andreeva è stata, però, già eliminata negli ottavi di finale dell’evento cinese. Per questo Paolini potrebbe avere l’opportunità di scavalcarla. Quali potrebbero essere i possibili scenari? Di seguito la situazione per la toscana e Rybakina.

PROIEZIONI JASMINE PAOLINI NELLA RACE

– Quarti di finale a Ningo: 4238 punti (8° posto)

– Semifinale a Ningo: 4325 punti (7° posto)

– Finale a Ningo: 4455 punti (6° posto)

– Titolo a Ningo: 4630 punti (6° posto)

PROIEZIONI ELENA RYBAKINA NELLA RACE

– Quarti di finale a Ningo: 3913 punti (9° posto)

– Semifinale a Ningo: 4000 punti (9° posto)

– Finale a Ningo: 4130 punti (9° posto)

– Titolo a Ningo: 4305 punti (8° poso se Paolini perde nei quarti a Ningo)

Se l’azzurra dovesse battere nei quarti a Ningo la svizzera Belinda Bencic si prenderebbe la posizione ai danni di Andreeva e diventerebbe n.7. Qualora Rybakina, venisse eliminata nei quarti dall’australiana Ajla Tomljanovic, allora Jasmine sarebbe in una botte di ferro in fatto di qualificazione (+412 punti).

Se la giocatrice italiana perdesse nei quarti, la kazaka avrebbe l’opportunità di scavalcarla solo vincendo il torneo cinese. Giova ricordare che, superando entrambi i quarti, i due si incrocerebbero nel penultimo atto e si tratterebbe di uno scontro diretto in piena regola. Resta il fatto che se Paolini raggiungesse la finale, sarebbe aritmeticamente qualificata in ogni caso alle Finals.