Jasmine Paolini: “Penso di aver giocato bene. Voglio essere concentrata a prescindere dalle Finals”

Soddisfazione e sorriso nel volto di Jasmine Paolini dopo il debutto vincente a Ningbo. La toscana batte con il punteggio di 6-2 7-5 la russa Veronika Kudermetova, va ai quarti e mette insieme un altro pezzo del puzzle che serve a portarla alle WTA Finals di Riad.

Queste le parole in campo della numero 1 d’Italia: “Penso di aver giocato una bella partita, lei è un’avversaria degna, la conosco bene, serve bene. Mi sono giocata ogni punto con una certa determinazione, ho trovato buone soluzioni, credo di aver giocato bene e sono soddisfatta della mia vittoria“.

E sul discorso di Riad non si sbilancia, mantenendo il focus sul presente: “Voglio essere in ogni caso sempre concentrata sulle partite che gioco qua, a prescindere dalle Finals. Devo avere la mente libera, voglio giocare il mio miglior tennis e provare ad andare avanti. Ovviamente la qualificazione rappresenta un obiettivo“. E poi si scherza sulla pronuncia differente tra Pechino e Ningbo di quel che ormai lei è diventata per i cinesi, Bao Zong.

Adesso per Jasmine c’è la sfida alla svizzera Belinda Bencic, che nel 2025 ha avuto il grande merito di tornare ad altissimi livelli dopo la gravidanza. Ovviamente il rapporto di forza non può essere quello della United Cup di inizio anno (anzi, di fine 2024), dato che quel 6-1 6-1 rispecchiava la forma dell’elvetica in quel momento. Quella di domani sarà una situazione ben diversa.