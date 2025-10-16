Dove vedere in tv Paolini-Bencic, WTA Ningbo 2025: orario, programma, streaming

Jasmine Paolini affronterà Belinda Bencic ai quarti di finale del torneo WTA 500 di Ningbo. Dopo aver regolato l’ostica russa Veronika Kudermentova in due set sul cemento della località cinese, la tennista italiana se la dovrà vedere con l’insidiosa svizzera in un match importante nella corsa verso la qualificazione alla WTA Finals.

La fuoriclasse toscana è impegnata in un duello a distanza con la kazaka Elena Rybakina, che potrebbe anche affrontare in un’eventuale semifinale. La numero 8 del mondo incrocerà la racchetta con la numero 14 del ranking WTA e la 29enne è sotto per 1-2 nei precedenti con la 28enne: l’azzurra ha vinto qualche mese fa in United Cup, mentre perse contro l’elvetica in BJK Cup nel 2022 e a Las Vegas nel 2018.

L’appuntamento è per venerdì 17 ottobre alle ore 07.00 italiane: sarà il match che aprirà il programma di giornata sul Campo Centrale, seguito dagli altri quarti di finale. Si preannuncia un confronto particolarmente intenso tra le teste di serie numero 2 e numero 6 del tabellone, l’azzurra inseguirà la seconda semifinale consecutiva dopo quella persa al WTA 1000 di Wuhan.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Bencic, quarto di finale del WTA 500 di Ningbo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 206), Sky Sport Mix (canale 211), il canale esatto di Sky verrà definito in prossimità dell’evento; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX; diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti).

CALENDARIO PAOLINI-BENCIC, QUARTO DI FINALE WTA NINGBO

Venerdì 17 ottobre

Ore 07.00 Jasmine Paolini vs Belinda Bencic

PROGRAMMA PAOLINI-BENCIC: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 206), Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati. Il canale esatto di Sky verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.