WTA Ningbo 2025, Rybakina risponde a Paolini. Ai quarti anche Alexandrova e Kessler

Si sono delineati gli ultimi quarti di finale del WTA 500 di Ningbo. Jasmine Paolini fa un altro passo verso le Finals di Riad dopo la brillante vittoria in due set sulla russa Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-2 7-5. Un successo importante per la testa di serie numero due, che adesso nei quarti di finale affronterà la svizzera Belinda Bencic.

Alla vittoria di Paolini risponde immediatamente anche Elena Rybakina, che con la toscana e Mirra Andreeva si sta giocando gli ultimi due posti disponibili alle Finals. La kazaka ha sofferto contro l’ucraina Dayana Yastremska, ma ha vinto un match complicato in tre set per 6-4 6-7 6-3. Nei quarti Rybakina affronterà l’australiana Ajla Tomljanovic, con la possibilità poi in semifinale di uno scontro diretto con Paolini.

Prosegue il suo cammino la russa Ekaterina Alexandrova, numero quattro del seeding, che ha superato la cinese Yue Yuan con un duplice 6-3 in un’ora e ventotto minuti di gioco. Adesso Alexandrova se la vedrà con l’americana McCartney Kessler, che ha battuto la russa Liudmila Samsonova per 7-5 6-1, centrando così il suo primo quarto di finale in carriera in un WTA 500.

Sempre nella parte alta del tabellone era già stato delineato ieri il quarto di finale che mette di fronte la russa Diana Shnaider e la cinese Lin Zhu, che ha battuto al secondo turno Mirra Andreeva, testa di serie numero uno, mettendo a forte rischio la partecipazione della russa alle Finals.

RISULTATI WTA NINGBO 2025 (16 OTTOBRE)

Kessler (Usa) b. Samsonova (Rus) 7-5 6-1

Paolini (Ita) b. V.Kudermetova (Rus) 6-2 7-5

Alexandrova (Rus) b. Yuan (Chn) 6-3 6-3

Rybakina (Kaz) b. Yastremska (Ukr) 6-4 6-7 6-3