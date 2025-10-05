Jannik Sinner si ritira a Shanghai: il video dei crampi, impossibilitato anche a camminare

Un epilogo amaro e inaspettato. Jannik Sinner è stato costretto al ritiro nel terzo turno del Masters1000 di Shanghai. Sul cemento cinese, il n.2 del ranking si è dovuto arrendere ai crampi, quando la partita era sullo score di 6-7 (3) 7-5 3-2 in favore dell’olandese Tallon Griekspoor.

Un match nel quale, fin dall’inizio, si era compreso che le energie a disposizione di Jannik non fossero molte. Il poco tempo di adattamento tra l’ATP500 di Pechino e questo 1000 e le condizioni climatiche (forte tasso di umidità) hanno contribuito in maniera importante. Non è un caso che nella giornata odierna vi siano stati ben tre ritiri.

Un match che Sinner, in qualche modo, sembrava portare a casa, dopo aver vinto il primo parziale 7-6 (3) e avendo non poche opportunità nel secondo per andare avanti di un break. È mancata probabilmente un po’ di lucidità all’azzurro, colto dai crampi in maniera chiara nel quarto game del terzo set.

Ha provato il tennista tricolore a proseguire ma, subìto il break nel quinto gioco del terzo parziale e non riuscendo neanche a camminare, si è visto costretto a stringere la mano al suo rivale e a rinunciare alla riconferma del titolo nel torneo asiatico. Appoggiando ai fisioterapisti che l’hanno soccorso, Jannik ha raggiunto gli spogliatoi. Di seguito il video:

VIDEO RITIRO JANNIK SINNER A SHANGHAI

Jannik Sinner forced to retire after dealing with severe pain pic.twitter.com/e3Lz4GTLOp — Barstool Tennis (@StoolTennis) October 5, 2025

Not how anyone wanted it to end Jannik Sinner is forced to retire hurt in the third set meaning Tallon Griekspoor progresses to the next round #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/QRowNyQwLx — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2025