Jannik Sinner, sfuma la chance di tornare n. 1 del mondo a novembre: il distacco da Alcaraz e gli scenari

Jannik Sinner ha dovuto alzare bandiera bianca al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai a causa dei crampi risentiti nel corso del quarto game del terzo set. Il numero 2 del mondo aveva vinto il primo parziale al tie-break e nel secondo parziale si era issato sul 4-3 e 40-0, ma non è riuscito a concretizzare tre palle break e da quel momento in avanti ha sofferto contro l’olandese Tallon Griekspoor, fino a incappare in un problema fisico.

Il dolore era troppo intenso e il fuoriclasse altoatesino è stato costretto a ritirarsi dal torneo in corso di svolgimento sul cemento della metropoli cinese, dove si era presentato dopo aver vinto il torneo ATP 500 di Pechino e con l’obiettivo di bissare il successo ottenuto dodici mesi fa. Il 24enne non è riuscito a onorare la cambiale da 1.000 punti, ne ha incamerati appena 50 e il colpo è pesante sulle sue ambizioni di classifica.

Jannik Sinner si trova al secondo posto nel ranking ATP con 10.000 punti all’attivo, ma ora il distacco nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz si è fatti sensibile: l’iberico svetta con 11.340 punti e dunque può fare affidamento su un margine di 1.340 lunghezze nei confronti del nostro portacolori. Se l’azzurro fosse riuscito ad alzare al cielo il trofeo si sarebbe issato a quota 10.950 punti e si sarebbe portato a -390 dal grande rivale, con la possibilità di ritornare numero 1 del mondo.

Sinner avrebbe potuto riprendere la vetta del ranking imponendosi al torneo ATP 500 di Vienna (20-26 ottobre) e a quel punto avrebbe ingaggiato una battaglia serrata con Alcaraz tra il Masters 1000 di Parigi (27 ottobre-2 novembre) e le ATP Finals (9-16 novembre a Torino). Se ne riparlerà nel 2026, quando tra febbraio e aprile avrà tutta la possibilità di guadagnare punti visto che quest’anno non è sceso in campo a causa della squalifica di tre mesi.