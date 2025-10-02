Tennis
Jannik Sinner può sorpassare Alcaraz e tornare n.1. Ma farà davvero tutti i tornei previsti?
Nel ranking ATP l’azzurro Jannik Sinner ha guadagnato 170 punti nel sullo spagnolo Carlos Alcaraz, portandosi a -590: il forfait dell’iberico nell’ATP Masters 1000 di Shanghai consegna all’italiano la possibilità di superarlo e tornare al numero 1 del mondo al termine dell’ATP 500 di Vienna.
Nel 2024 a Shanghai, infatti, Sinner conquistò il titolo, mentre Alcaraz uscì ai quarti: l’azzurro scarterà dunque 1000 punti, mentre lo spagnolo ne perderà 200: l’italiano, confermando il titolo in Cina avrebbe l’occasione di portarsi a soli 390 punti dall’iberico.
Con la conferma del titolo a Shanghai, inoltre, Sinner potrebbe firmare il sorpasso ai danni di Alcaraz vincendo anche l’ATP 500 di Vienna: in quella settimana, infatti, né l’azzurro né lo spagnolo scarteranno punti, inoltre l’iberico non è iscritto né in Austria né a Basilea.
Sebbene lo spagnolo abbia ancora la possibilità di ricevere una wild card per il torneo austriaco o quello elvetico (la cosiddetta WC A+ riservata ai top 30 negli ATP 500), al momento il suo rientro è fissato per l’ATP Masters 1000 di Parigi-Nanterre.
Imponendosi a Vienna, dunque, Sinner scavalcherebbe Alcaraz di 110 punti, andando ad 11450 punti contro gli 11340 dell’iberico. Il calendario per l’azzurro è molto fitto, infatti dopo Shanghai giocherà l’esbizione Six Kings Slam di Riad, dove ci sarà anche lo spagnolo, per poi spostarsi a Vienna.
RANKING ATP UFFICIALE
1 Carlos Alcaraz 11540
2 Jannik Sinner 10950
RANKING ATP LIVE PRIMA DI SHANGHAI 2025
1 Carlos Alcaraz 11340
2 Jannik Sinner 9950
CLASSIFICA IN CASO DI VITTORIA DI SINNER A SHANGHAI
1 Carlos Alcaraz 11340
2 Jannik Sinner 10950
CLASSIFICA IN CASO DI VITTORIA DI SINNER A SHANGHAI E VIENNA
1 Jannik Sinner 11450
2 Carlos Alcaraz 11340 (a patto che lo spagnolo non riceva la wild card A+ a Vienna o Basilea)