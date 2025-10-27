Jannik Sinner, è corsa contro il tempo: oggi primo allenamento a Parigi, ricordando Wimbledon…

Una vera e proprio corsa contro il tempo. È scattata alle ore 18.00 di oggi l’operazione “Parigi” per Jannik Sinner. Il n.2 del mondo, reduce dal successo nell’ATP500 di Vienna, non ha potuto godersi il successo coi suoi cari e i propri amici, dovendo subito rivolgere lo sguardo al Masters1000 francese, che da quest’anno si terrà nella Paris La Défense Arena.

L’azzurro farà il proprio esordio mercoledì contro il belga Zizou Bergs e quindi ogni secondo è prezioso per comprendere i campi e adattarsi nel più breve tempo possibile. Sinner è arrivato, scortato da Darren Cahill, sorridente e voglioso di scambiare nel suo giorno di training.

Allenamento che è iniziato con il russo Karen Khachanov e poi proseguito con colui che si era lasciato a Wimbledon non come si sarebbe voluto. Il riferimento è al bulgaro Grigor Dimitrov che farà il suo ritorno ufficiale in questo evento. Grande cordialità tra i due nel momento del saluto e poi lavoro da fondo per comprendere il rimbalzo.

VIDEO SALUTO SINNER-DIMITROV

Come dai video del nostro inviato Lorenzo Menichetti, Sinner si è concentrato tra le altre cose nell’esecuzione del servizio, colpo fondamentale nel suo tennis e decisivo nella sfida di ieri contro Alexander Zverev. Sarà da capire la risposta del fisico di Jannik, ieri affaticato e coi crampi (leggeri) alla coscia sinistra. La superficie viene descritta lenta e le palle tendono a gonfiarsi, rallentando ulteriormente l’esecuzione dello scambio. Aspetti che potrebbero rivelarsi critici per il pusterese.