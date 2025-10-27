Definito l’avversario di Jannik Sinner al 2° turno a Parigi: mai nessun precedente

Sarà un match d’esordio insidioso per Jannik Sinner nel Masters1000 di Parigi. L’altoatesino, vincitore ieri a Vienna, ha dovuto immediatamente volgere lo sguardo al torneo francese, che ha preso il via quest’oggi. Il suo esordio, in qualità di testa di serie n.2, ci sarà mercoledì 29 ottobre e il tempo per prepararsi sarà molto poco.

L’avversario in questo secondo round parigino sarà il belga Zizou Bergs, vittorioso quest’oggi al primo turno contro il contro l’americano Alex Michelsen per 6-3 2-6 6-2. Sinner si troverà ad affrontare un rivale già rodato su questi campi e per di più in ascesa in quest’annata, seppur dovendo fare i conti con qualche problema fisico che ne ha minato la condizione.

Bergs ha raggiunto il proprio picco in classifica due settimane fa (n.39 del ranking) ed è attualmente n.41 del mondo. Viene dall’ottimo percorso nel 1000 di Shanghai dove ha raggiunto per la prima volta in carriera i quarti di finale in un torneo di questa tipologia, venendo sconfitto da Novak Djokovic.

In stagione ha raggiunto due finali nel massimo circuito internazionale, perdendo entrambe, ad Auckland (Nuova Zelanda) e s’ Hertogenbosch (Paesi Bassi). Non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione indoor, perdendo al primo turno nel torneo in casa a Bruxelles contro il connazionale Raphael Collignon per 6-4 7-5, ma la vittoria di oggi contro Michelsen è un segnale di vitalità.

Non ci sono precedenti tra Jannik e il belga e questo sarà un altro fattore importante, in quanto l’azzurro non avrà grandi riferimenti sul suo rivale. Un aspetto che potrebbe favorire l’avversario. Spetterà al n.2 del mondo adattarsi alla situazione e far valere il suo status.