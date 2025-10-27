Deciso il giorno del debutto di Jannik Sinner a Parigi: altro tour de force in arrivo senza riposo e test per il fisico

Tour de force in vista per Jannik Sinner. L’azzurro, vittorioso ieri a Vienna nella finale contro il tedesco Alexander Zverev, volge la propria attenzione al Masters1000 di Parigi, mettendo nel mirino un altro titolo, prima della disputa delle ATP Finals a Torino. Sarà un test probante per il fisico del pusterese.

Negli ultimi eventi a cui ha preso parte, infatti, vari problemi di natura fisica si sono presentati e l’altoatesino è stato costretto sempre a trovare delle soluzioni di “emergenza” per riuscire a cavarsela. Problematiche che si sono fatte in qualche modo ricorrenti dopo il successo a Wimbledon. Il pensiero va al ritiro nella finale di Cincinnati contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, alle criticità a New York nella sfida contro Felix Auger-Aliassime e poi al ritiro a Shanghai negli ottavi di finale opposto all’olandese Tallon Griekspoor.

I crampi lo avevano costretto alla resa nel torneo asiatico e anche ieri, non nella stessa misura, la problematica si è ripresentata. A Vienna Jannik, dopo essere giunto all’ultimo momento per via dell’esibizione a Riad, ha affrontato cinque match di fila, senza giornata di riposo, pagandone evidentemente le conseguenza. La questione potrebbe ripresentarsi anche nella capitale francese.

È certo, infatti, che il nostro portacolori farà il proprio esordio mercoledì 29 ottobre, visto che domani ci sarà la prima uscita in campo del n.1 del seeding, Carlos Alcaraz. Il classe 2001 del Bel Paese se la vedrà contro il vincente del confronto tra l’americano Alex Michelsen e il belga Zizou Bergs. Pochissimo tempo per prepararsi per Sinner, e il grande punto di domanda c’è sulla sua effettiva possibilità di arrivare fino in fondo.