Ivan Ljubicic sottolinea: “Jannik Sinner gioca sul punteggio, sono cose che fanno i grandi campioni”

L’avventura prosegue Jannik Sinner. Il n.2 del ranking, per la prima volta, ha raggiunto le semifinali del Masters1000 di Parigi. Sul veloce indoor della Defense Arena, l’azzurro ha regolato con un duplice 6-3 l’americano Ben Shelton in 1 ora e 9 minuti di gioco. Una prestazione convincente dell’altoatesino, con un solo passaggio a vuoto a metà del secondo parziale, ma compensato da uno splendido rendimento in risposta.

Per Sinner si tratta della 24ª vittoria consecutiva sui campi indoor. Jannik raggiunge, anche, la 43ª semifinale a livello Atp, realizzando un primato nazionale, la 13ª in un Masters1000. Gestione perfetta del nostro portacolori, facendo i conti con una condizione fisica non straordinaria, ma compensando con estrema lucidità.

“Cerco di giocare anche un po’ con il punteggio. Sarà sicuramente una chiave per la mia carriera“, ha dichiarato Jannik dopo la vittoria contro Shelton. A commentare queste parole è stato l’ex n.3 del mondo e tecnico di Roger Federer, Ivan Ljubicic, ai microfoni di Sky Sport.

“Questo vuol dire che quando è avanti di un set e di un break può anche mollare l’acceleratore. Non corre su tutte le palle al massimo, cerca di accorciare un po’ gli scambi e prova a risparmiare le energie. È una cosa che i grandi fanno. Ci vuole esperienza, tantissima fiducia e si vede che Jannik lo sta facendo. Sono cose che potrebbero anche allungare la carriera. Sono tutti modi che i grandi campioni usano quando capiscono che la partita non è un dubbio“, ha dichiarato l’ex tennista croato.