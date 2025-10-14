Italia-Israele oggi, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, tv, probabili formazioni, streaming

L’Italia si gioca tutto, o quasi, questa sera. Gli Azzurri del commissario tecnico Gennaro Gattuso, infatti, scendono in campo per blindare il secondo posto nel proprio raggruppamento delle Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026 e, di conseguenza, iniziare a concentrarsi verso il grande appuntamento di marzo (tenendo bene a mente che saranno in programma altri due match nella finestra di novembre).

Il match in questione sarà un delicatissimo (sotto molteplici punti di vista, come appare ovvio) Italia-Israele che si giocherà questa sera alle ore 20.45 alla Dacia Arena di Udine. Gli Azzurri che, al momento, si trovano al secondo posto con 3 lunghezze di vantaggio proprio sugli israeliani, cercheranno la quarta vittoria consecutiva per ufficializzare il proprio secondo posto, prima dei due ultimi match contro Moldova e Norvegia.

Quali sono le scelte del CT Gattuso? Vista l’assenza di Moise Kean vedremo Pio Esposito in campo dal primo minuto assieme a Retegui, quindi in difesa Di Lorenzo, Mancini e Calafiori, mentre in mezzo al campo agiranno Barella, Cristante e Tonali con Dimarco e Cambiaso sulle fasce.

Come seguire il match in tv? La partita tra Italia e Israele si potrà vedere in diretta esclusiva su Rai1, mentre in streaming si potrà seguire su RaiPlay. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta dell’incontro.

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

Martedì 14 ottobre

Ore 20.45 Italia-Israele

PROGRAMMA ITALIA-ISRAELE: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai1

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI