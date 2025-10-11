Calcio
Qualificazioni Mondiali 2026: vincono Spagna, Portogallo, Albania e Turchia che dilaga in Bulgaria
Oltre al match dell’Italia si sono disputati altri incontri importanti per la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio 2026. Andiamo a vedere come sono andate le cose.
GRUPPO I
NORVEGIA-ISRAELE 5-0. Succede di tutto ad Oslo nel primo tempo. Al sesto minuto Haaland sbaglia un calcio di rigore, quindi al 18° gli scandinavi passano in vantaggio con l’autogol di Khalaili. Al 27° Haaland raddoppia, prima che Nachmias sbagli porta al 28° e insacchi il 3-0 dei padroni di casa. Nella ripresa c’è tempo per altre due reti del centravanti del Manchester City che arrotonda il punteggio con il 4-0 al 63° e il 5-0 al 74°.
CLASSIFICA: Norvegia 18, Italia 12, Israele 9, Estonia 3, Moldova 0.
GRUPPO K
LETTONIA-ANDORRA 2-2: gli ospiti sbloccano il punteggio con San Nicolas al 33°, ma Zelenkovs pareggia subito i conti sull’1-1 al 41°. La Lettonia passa a condurre al minuto 55′ grazie al calcio di rigore di Gutkovskis, quindi troverebbe anche la rete del 3-1, ma al 62° il gol dello stesso Gutkovskis viene annullato per fuorigioco. Andorra prende coraggio e trova il 2-2 finale con Oliveira al 78°.
SERBIA-ALBANIA 0-1. Successo non senza sorpresa per l’Albania che passa con Manaj al primo minuto di recupero del primo tempo.
CLASSIFICA: Inghilterra 15, Albania 11, Serbia 7, Lettonia 5, Andorra 1.
GRUPPO E
BULGARIA-TURCHIA 1-6. Subito ospiti avanti grazie ad Arda Guler che sblocca il match dopo 11 minuti. Risposta immediata della Bulgaraia con il pareggio di Kirilov dopo 2 soli giri di lancette. Nella ripresa la Turchia cambia marcia. Prima torna in vantaggio con l’autorete di Popov al 49°, quindi Yildiz segna il 3-1 al 51° e il 4-1 al 56°. Nel finale c’è ancora tempo per il 5-1 di Celik al 65° e il 6-1 di Kahveci al 93°.
SPAGNIA-GEORGIA 2-0. Tutto facile per la Roja che passa in vantaggio con Yeremy Pino al 24°, quindi raddoppia al 64° con Oyarzabal.
CLASSIFICA: Spagna 9, Turchia 6, Georgia 3, Bulgaria 0.
GRUPPO F
PORTOGALLO-IRLANDA 1-0. Match tiratissimo. Al 75° Cristiano Ronaldo sbaglia un calcio di rigore, ma i lusitani trovano comunque il successo al 91° con Ruben Neves.
UNGHERIA-ARMENIA 2-0. Tutto nel secondo tempo. I magiari sbloccano il punteggio con Lukacs al 56° minuto, mentre il 2-0 arriva al 94° grazie a Gruber.
CLASSIFICA: Portogallo 9, Ungheria 4, Armenia 3, Irlanda 1.