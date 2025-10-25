Football AmericanoSport in tv
Italia-Finlandia oggi, Europei football americano 2025: orario, tv, programma, streaming
Il football americano va ad eleggere la squadra Campione d’Europa 2025. Dalla giornata odierna, infatti, scatterà l’attesissima Final Four di Krefeld (Germania) che vedrà al via Italia, Austria, Finlandia e Germania. Quattro squadre per un titolo continentale che uscirà da sfide di altissimo livello e, soprattutto, per nulla scontate.
Al Grotenburg Stadion della cittadina teutonica vedremo l‘Italia affrontare la propria semifinale che si giocherà nella giornata odierna alle ore 13.00 contro la Finlandia. Un match davvero spettacolare con i nostri portacolori che cercheranno di avere la meglio dei temibili scandinavi. Alle ore 19.00 invece, sarà la volta di Austria-Germania un’altra super sfida che andrà a definire la seconda finalista. Finale che si giocherà martedì 28 ottobre alle ore 19.00.
L’Italia va a caccia di un nuovo titolo continentale, come accaduto nel 2021 e come sfiorato nel 2023. Nella prima occasione il Blue Team riuscì a superare la Svezia a domicilio con un nettissimo 41-14, nella seconda, invece, la nostra nazionale si accontentò del terzo posto, superando anche in quel caso la compagine scandinava nella finale di consolazione. Il titolo, invece, andò all’Austria che demolì in finale la Finlandia con un secco 28-0.
Come seguire l’evento in tv? Il match tra Italia e Finlandia si potrà seguire in streaming su IFAF TV. Non sono previste dirette tv in chiaro o a pagamento.
PROGRAMMA FINAL 4 EUROPEI 2025
Sabato, 25 ottobre
Ore 13:00 – Finlandia vs Italia
I CONVOCATI DELL’ITALIA
1 BARTOCCIONI Stefano Guelfi Firenze FB
2 BATTISTELLA Gabriele Italia DB
3 BIANCHI Michele Panthers Parma OL
4 BOSCHI Nicola Guelfi Firenze OL
5 CACCIALUPI Giovanni Panthers Parma DB
6 CASATI Cosimo Guelfi Firenze RB
7 COSTANZI Andrea Guelfi Firenze DB
8 DEIANA Lorenzo Italia DL
9 DURANTI Riccardo Giaguari Torino QB
10 FANTIN Andrea Raiders Roma DB
11 FELLI Matteo Panthers Parma K
12 FERRARI Alex Italia LB
13 FISCELLI Dominick Anthony Panthers Parma WR
14 GENNAIO GRANATO Lorenzo Italia OL
15 GHELFI Matteo Panthers Parma WR
16 GIANFELICI Emanuele Dolphins Ancona TE
17 GIARDINIERI Karim Dolphins Ancona LB
18 GIARDINIERI Kristian Dolphins Ancona LB
19 GIULIANI Luciano Giaguari Torino WR
20 GIULIANI OSAWE Destiny Rhinos Milano DL
21 GUILLET Riccardo Alberto Rhinos Milano OL
22 IACONA Cristian Lions Bergamo DL
23 INSOM Giacomo Lazio Marines DL
23 IWUANGWU Dickson Chiemeria Lazio Marines LB
24 KHAY Kevin Frogs Legnano LB
25 LAZZARETTO Francesco Giaguari Torino OL
26 LAZZARETTO Paolo Giaguari Torino DB
27 LIFFREDO Andrea Giaguari Torino LB
28 MACAJ Robert Guelfi Firenze OL
29 MANNATO Eugenio Lazio Marines DB
30 MIGLIORI Pietro Skorpions Varese DB
31 MINNITI Ryan Edward Italia DB
32 MOZZANICA Matteo Skorpions Varese WR
33 PERATHONER David Samuel Italia OL
34 PEREGO Simone Frogs Legnano DL
35 PRINCIPI Nicolas Skorpions Varese LB
36 RAI Matteo Skorpions Varese TE
37 RINALDI Diego Aquile Ferrara LB
38 RIVELLI Francesco Aquile Ferrara DL
39 ROTELLI Valentino Dolphins Ancona DB
40 ROTELLI Raffaele Dolphins Ancona DB
41 SCIALDONE Giovanni Guelfi Firenze LB
42 SECK Tamsir Rhinos Milano WR
43 ARTHUR Shadrach Kobina Italia OL
44 STOLA Frank Albert Guelfi Firenze WR
45 SUPPA Nikolas Italia LB
46 TADDIA Marco Aquile Ferrara DL
47 TASSAN Carlo Mad Dogs Milano WR
48 UMETELLI Fabrizio Italia DB
49 VERGANI Alessandro Antonio Italia OL
50 VIRLINZI Francescomaria Elephants Catania OL
51 VOLONNINO Andrea Skorpions Varese WR
52 VUOLO Davide Skorpions Varese DL
53 ZAHRADKA Luke Frogs Legnano QB