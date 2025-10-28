Football americano, tutto pronto per la Finale degli Europei: Austria per il bis, Finlandia per la rivincita

Dopo un lungo percorso siamo giunti al grande appuntamento. Oggi, infatti, martedì 28 ottobre, ci attende l’attesissima finale che metterà di fronte l’Austria e la Finlandia per decretare quale sarà la squadre campione d’Europa 2025. Si va a concludere, infatti, la Final Four di Krefeld (Germania).

Alle ore 19.00 al Grotenburg Stadion andrà in scena una sfida di altissimo profilo. I campioni in carica dell’Austria proveranno a conquistare il secondo titolo consecutivo, contro una Finlandia che si conferma sempre una formazione che nei grandi appuntamenti non manca mai l’obiettivo. Gli scandinavi in semifinale hanno piegato l’Italia con un soffertissimo 9-8, confermandosi una squadra solida ma poco spettacolare, mentre gli austriaci hanno demolito i padroni di casa della Germania per 30-9 confermandosi una macchina da punti.

Come sono andate le ultime edizioni? Nel 2023 il successo è andato proprio all’Austria che in finale ha vinto in maniera nettissima 28-0 proprio contro la Finlandia (con Italia terza dopo il 26-7 sulla Svezia). Nel 2021 trionfo azzurro con l’Italia che stende 41-14 la Svezia a domicilio, quindi nel 2018 successo della Francia in finale contro l’Austria con il punteggio di 28-14, mentre nel 2014 era la Germania ad alzare il trofeo superando 30-27 l’Austria al termine di un match ricco di emozioni.

In caso di successo per l’Austria sarebbe il secondo titolo in assoluto. Per la Finlandia, invece, si tratterebbe del sesto. In questa classifica troviamo anche la Germania con 3 titoli, l’Italia con 3, la Gran Bretagna con 2, quindi la Francia e la Svezia con uno.