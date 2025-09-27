Flag football, Italia in finale agli Europei per un tabù da sfatare. Niente Mondiali per le donne

L’Italia si è qualificata per la finale degli Europei di flag football. A Parigi la selezione tricolore si è imposta per 28-22 sulla Gran Bretagna. Un vantaggio che gli azzurri hanno costruito nelle battute iniziali, portandosi rapidamente sul 28-6 grazie ad una superlativa difesa, salvo difendersi con qualche apprensione nelle battute conclusive.

A questo punto la selezione tricolore dovrà sfatare un tabù storico: provare finalmente a vincere un atto conclusivo di una rassegna continentale dopo quelli persi nel 2005, 2009, 2013 e 2019. Ricordiamo che, già da ieri, l’Italia è sicura di partecipare ai Mondiali 2026 e che il flag football è stato inserito nel programma olimpico di Los Angeles 2028.

In finale gli azzurri se la vedranno con l’Austria, argento nella scorsa edizione del 2023 e capace di sconfiggere in semifinale i padroni di casa della Francia per 43-35. I bianco-rossi vantano un titolo nella propria bacheca, conquistato nella prima edizione svolta nel 2003. La sfida tra Italia ed Austria andrà in scena sabato 27 settembre alle 15.30.

Non altrettanto buone notizie arrivano dal settore femminile. Dopo essere state eliminate ai quarti con un netto 48-6 dalla Francia, le azzurre si giocavano la qualificazione ai Mondiali 2026 nella semifinale per il quinto posto contro la Slovenia: purtroppo sono state superate per 19-13 e, dunque, non prenderanno parte alla rassegna iridata.