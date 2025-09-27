PIANTIAMO UN’ALTRA BANDIERA! L’Italia vince per la prima volta nel flag football: estasi a Parigi, siamo Campioni d’Europa!

CAMPIONI D’EUROPA. Abbiamo vinto noi. Per la prima volta nella storia, dopo aver ingoiato quattro bocconi amari. Festeggiamo noi, brindando in avvio del quadriennio che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Sì: il flag football è diventato uno sport a cinque cerchi e l’Italia ha trionfato agli Europei, dettando legge nella finale disputata a Parigi contro l’Austria, dopo aver soppiantato la Gran Bretagna nella semifinale di questa mattina e riuscendo a sfatare quello che sembrava essere un autentico tabù.

La nostra Nazionale si è imposta con il punteggio di 27-19, salendo così sul gradino più alto del podio dopo aver perso gli atti conclusivi nel 2005, 2009, 2013 e 2019. Lo ha fatto contro un avversario di rango, che nell’ultima edizione, disputata due anni fa, si era messo al collo la medaglia d’argento e che godeva di importanti accrediti alla vigilia dell’evento. Si pianta una nuova bandiera, visto che l’Italia non aveva mai esultato in un evento internazionale in questo sport, a dimostrazione dell’ecletticità del movimento tricolore.

Ci siamo fatti trovare pronti in avvio del cammino di avvicinamento ai Giochi e ora si deve provare a guadagnare il pass: il sogno passerà dai Mondiali del prossimo anno, a Düsseldorf (Germania) verranno distribuite le prime carte e i ragazzi di coach Bonomo erano già certi di essere ammessi alla kermesse in terra tedesca dopo il successo ottenuto ieri sera contro Israele nei quarti di finale.

Gli azzurri hanno disputato una partita particolarmente accorta, ma allo stesso tempo propositiva, riuscendo a trovare un vantaggio in avvio dell’incontro e poi gestendo il tentativo di rimonta dei rivali, che negli ultimi minuti si sono fatti anche minacciosi e hanno cercato il colpo del sorpasso. Nella città che ha ospitato le ultime Olimpiadi, è suonato l’Inno di Mameli: che sia di buon auspicio verso grandi sogni.